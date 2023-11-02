新北議會綠營質疑市府違反行政中立 轟劉和然「冒牌市長」
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議會今天進行市政總質詢，因市長侯友宜請假，民進黨團拿出侯的人形立牌，要求局處首長上台，但首長們不敢動作，副市長劉和然欲上台接受質詢，多次被議員請回座位，綠營批劉是「冒牌市長」，市府藐視議會、違反行政中立，雙方僵持不下，不了了之。
市議員彭佳芸批評，副市長劉和然只是代行市長職務，並非代理市長，但新聞局膽敢在新聞行程的出席人員後面括號代理市長，欺騙社會大眾。
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市議員黃俊哲說，2016年前新北市長朱立倫請假參選總統，時任副市長侯友宜暫代市長職務，仍坐在副市長的位置，2019年前高雄市長韓國瑜請假期間，也是由時任副市長葉匡時暫代職務，市長是由人民選出來的，位置很重要，不是要換就換，這是基本禮貌。
市議員鍾宏仁表示，議員監督市府是天職，但近來市府利用職務權力發布新聞稿，介入黨派紛爭，嚴重違反行政中立法，甚至汙衊民進黨團，實在「亂來」，到底市府是競選辦公室還是中央黨部？
市議員廖宜琨也質疑，市府何時變成侯友宜競選第二辦公室，市府副發言人發稿批評其他政黨，到底是領新北市政府的薪水還是侯友宜的薪水？
市議員張嘉玲批評，市府利用公家媒體群組與市政發言系統，攻擊不同政黨的民代，她播放侯友宜曾在市政會議公開要求公務員遵守行政中立的影片，對比市府如今的作為，要求將2位市府副發言人移送懲戒法院。
張嘉玲14次請人事處長林正壹上台未果，民進黨團總召鄭宇恩也逐一點名29位局處首長，批評藐視議會，「不備詢就出去」，接著綠營拿出手舉牌，高喊「拒絕冒牌市長、侯友宜回來」。
主席、副議長陳鴻源邀請劉和然上台說明，但多次被綠營議員請回座位，雙方僵持不下，場面尷尬。
劉和然勉強站在備詢台旁表示，市長依規定請假，府會互相尊重，只要把人形立牌拿開，局處首長一定會上台接受質詢；他強調，自己是市長的職務代理人，對外仍自稱副市長，從未自稱市長。