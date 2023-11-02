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新北議會綠營質疑市府違反行政中立 轟劉和然「冒牌市長」

新北市議會民進黨團議員拿出手舉牌，高喊「拒絕冒牌市長、侯友宜回來」。 （記者賴筱桐攝）

新北市議會民進黨團議員拿出手舉牌，高喊「拒絕冒牌市長、侯友宜回來」。 （記者賴筱桐攝）

2023/11/02 14:10

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議會今天進行市政總質詢，因市長侯友宜請假，民進黨團拿出侯的人形立牌，要求局處首長上台，但首長們不敢動作，副市長劉和然欲上台接受質詢，多次被議員請回座位，綠營批劉是「冒牌市長」，市府藐視議會、違反行政中立，雙方僵持不下，不了了之。

市議員彭佳芸批評，副市長劉和然只是代行市長職務，並非代理市長，但新聞局膽敢在新聞行程的出席人員後面括號代理市長，欺騙社會大眾。

市議員黃俊哲說，2016年前新北市長朱立倫請假參選總統，時任副市長侯友宜暫代市長職務，仍坐在副市長的位置，2019年前高雄市長韓國瑜請假期間，也是由時任副市長葉匡時暫代職務，市長是由人民選出來的，位置很重要，不是要換就換，這是基本禮貌。

市議員鍾宏仁表示，議員監督市府是天職，但近來市府利用職務權力發布新聞稿，介入黨派紛爭，嚴重違反行政中立法，甚至汙衊民進黨團，實在「亂來」，到底市府是競選辦公室還是中央黨部？

市議員廖宜琨也質疑，市府何時變成侯友宜競選第二辦公室，市府副發言人發稿批評其他政黨，到底是領新北市政府的薪水還是侯友宜的薪水？

市議員張嘉玲批評，市府利用公家媒體群組與市政發言系統，攻擊不同政黨的民代，她播放侯友宜曾在市政會議公開要求公務員遵守行政中立的影片，對比市府如今的作為，要求將2位市府副發言人移送懲戒法院。

張嘉玲14次請人事處長林正壹上台未果，民進黨團總召鄭宇恩也逐一點名29位局處首長，批評藐視議會，「不備詢就出去」，接著綠營拿出手舉牌，高喊「拒絕冒牌市長、侯友宜回來」。

主席、副議長陳鴻源邀請劉和然上台說明，但多次被綠營議員請回座位，雙方僵持不下，場面尷尬。

劉和然勉強站在備詢台旁表示，市長依規定請假，府會互相尊重，只要把人形立牌拿開，局處首長一定會上台接受質詢；他強調，自己是市長的職務代理人，對外仍自稱副市長，從未自稱市長。

民進黨團拿出新北市長侯友宜的人形立牌，不讓副市長劉和然上台接受質詢。（記者賴筱桐攝）

民進黨團拿出新北市長侯友宜的人形立牌，不讓副市長劉和然上台接受質詢。（記者賴筱桐攝）

新北市議會民進黨團播放市長侯友宜曾公開要求公務員遵守行政中立的影片。（記者賴筱桐攝）

新北市議會民進黨團播放市長侯友宜曾公開要求公務員遵守行政中立的影片。（記者賴筱桐攝）

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