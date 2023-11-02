蔡其昌爭取近5千萬改善中市梧棲臨港路 最快明年6月完工

立法院副院長蔡其昌（左三）會勘爭取中央全額補助近5000萬，重舖臨港路（台17線）11K～13K北上路面。（記者歐素美攝）

2023/11/02 14:53

〔記者歐素美／台中報導〕台中市梧棲區臨港路是台中港重要對外幹道也是交通樞紐，往來車輛頻繁且多為大型車輛輾壓，造成路面龜裂不平、呈現波浪狀，嚴重影響用路人安全，立法院副院長蔡其昌今邀集相關單位進行會勘，成功爭取公路局全額補助4800萬改善臨港路（向上路至台灣大道段）路面，預計明年上半年即可完工。

今天參與會勘的有交通部公路局中區養護工程分局科長蔡宜宏、台中工務段段長陳俊彰、台中市議員王立任、楊典忠、台中市建設局養護工程處隊長張少璞等人。

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蔡其昌表示，他每週都會進行會勘，解決鄉親的問題，這是他十幾年來例行的公務。台17線臨港路位於台中港區，運送貨物進出的聯結車、貨櫃車及重車使用頻繁，造成道路嚴重損壞、不平整，其次，台灣大道與臨港路口，也是三井outlet的入口，所以平日有上下班的大車，假日也有很多的鄉親前來觀光旅遊，慢車道則是梧棲居民出入常用道路，因此爭取中央全額補助4800萬元經費，重新鋪設路面，提高安全係數，讓用路人都可以安全的使用道路。

蔡其昌說，臨港路周邊的人行環境營造，因涉及到市政府權責，需由市政府提出計畫申請，若市政府經費不足，他長期以來也都是不分黨派，會為市府爭取中央補助預算一併來處理，希望能夠讓台中、讓海線的環境越來越好。

台中市議員王立任指出，日前已邀集建設局前來商討臨港路周邊人行步道重新設置等事宜，後續請市府針對人行步道提出計畫，期盼能一起施作、降低施工期及影響，盡快讓民眾有條安全的路。

草湳里長林槐庭說，時常接收到許多民眾陳情臨港路路面破損嚴重，不論是騎車或開車都很危險，感謝副院長蔡其昌會勘成功爭取近5000萬的經費改善，期盼早日完工，解決鄉親的問題。

交通部公路局台中工務段段長陳俊彰指出，台17線11K～13K北上路面改善工程，總經費4800萬元，預計明年6月底即可完工。

臨港路（台17線）11K～13K北上路面，因港區重車往來輾壓，路面不平。（記者歐素美攝）

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