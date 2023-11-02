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重申學生不會上戰場 教育部：人力編組已逾20年、名冊留各校備查

教育部重申學生不會上戰場。（教育部提供）

教育部重申學生不會上戰場。（教育部提供）

2023/11/02 12:21

〔記者林曉雲／台北報導〕網路傳影片「總統下令16歲學生造冊要上戰場」，教育部今天再度嚴正聲明這是錯誤的假訊息，人力編組已經實施20年，教育部今年3月已澄清，今日再說明學生不會上戰場，提醒民眾勿信也勿傳假消息。

教育部說明，網傳「總統下令16歲學生造冊要上戰場」全動法學生造冊逕送國防部全民動員系統，這是錯誤的假訊息，教育部在今年3月3日已對外說明，今日再重申，學生不會上戰場，此人力編組已實行超過20年，編組名冊只會留在各校備查，並無網路流傳的將名冊上傳至國防部雲端系統。

教育部進一步說明，有關學校防護團人力編組，是依據民國90年訂定的「民防法」授權，教育部訂定「高級中等以上學校防護團編組教育演習及服勤辦法」，高級中等以上學校依規定，應於年度開始前完成編組「學校防護團」，協助救護、消防等教育訓練，如配合年度定期防災演練、萬安演習等，培養學生在災難發生時發揮校園安全、自救、救人能力。

教育部強調，此人力編組已施行超過20年，且學校防護團人員編組名冊僅留在各校備查，並無網路流傳之將名冊上傳至國防部雲端系統，因此，高中以上學校學生參與服勤計畫，並無參戰的疑慮。

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