質詢要看到市長！ 新北議會綠營議員擺侯友宜立牌 官員拒上備詢台

民進黨議員在備詢台上擺侯友宜立牌，並擋住市長座位，市府局處首長見狀便不再上備詢台。（記者黃子暘攝）

2023/11/02 12:08

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議會民進黨團自今（2）日起展開總質詢，上午英系議員率先小組聯合質詢，議員周雅玲指出，副市長劉和然只代行市長侯友宜職務，自稱「代理市長」是冒牌，並主張「質詢還是要看到市長」，黨團隨即拿出2塊侯友宜立牌擺上備詢台。局處首長見狀不再上備詢台，議員彭佳芸隨後質詢，直斥相關人等不尊重主席裁示，綠營議員群起抗議，議事中斷。

民進黨團有備而來，為防止國民黨團干涉，黨團總召鄭宇恩在議程開始就提出程序問題，請主席陳鴻源裁示，若有他黨議員干擾議事就送紀律委員會，陳鴻源裁示依規定辦理。

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鄭宇恩質詢表示，這段期間感受到市府螺絲鬆，不僅不配合民進黨議員會勘，就連友黨議員也叫不動市府，市府也誤導大眾，劉和然依法不是代理市長，市府卻對外介紹他的職稱是「代理市長」，備詢也坐在市長位置上，不知有無僭越倫理；她也批，市府局處首長進行政黨鬥爭，讓底下的公務員陷入行政中立問題，若想攻擊民進黨，請局處首長自己來。

周雅玲則說，她經歷過二任新北市長任期未滿就參選總統，前市長朱立倫參選，由時任副市長的侯友宜代行職務，職銜簽字章寫得清楚，就是「副市長代行」，如今侯友宜參選，卻遭「冒牌市長」冒充；副市長只代理市長職務，怎麼可自稱代理市長？

周雅玲指出，雖然侯友宜請假，職務可以找人替代，「但長像不能替代」，認為質詢還是要看到市長。

民進黨議員隨即拿出二塊侯友宜立牌，一塊擺上備詢台，另一塊則刻意擋住市長座位。議員彭佳芸接著質詢，點名多位官員上台，但局處首長均無動靜，綠營議員怒吼要求時間暫停，並斥市府官員藐視議會、不尊重主席裁示，場面一度僵持，陳鴻源見狀宣布休息5分鐘，進行協調。

協調期間，民進黨議員抗議聲不斷，休息時間內未能進行有效協商。

國民黨團副書記長江怡臻、議員呂家愷、陳偉杰、戴湘儀等列席議場內，未干涉民進黨團行動。

民進黨議員在備詢台上擺侯友宜立牌，並擋住市長座位，市府局處首長見狀便不再上備詢台。（記者黃子暘攝）

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