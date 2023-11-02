中共持續整肅改造香港！陸委會：鋪天蓋地「愛國教育」思想灌輸

陸委會「香港特殊地位檢討」報告指出，香港社會面臨的整肅與改造並未結束，港府對港人進行鋪天蓋地的「愛國教育」思想灌輸。圖為香港7月書展展出的「習近平談治國理政」。（歐新社）

2023/11/02 12:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕香港主權移交中國26年，「港版國安法」施行逾3年，中共承諾的「港人治港、高度自治」的一國兩制，已淪為「愛國者治港」。陸委會最新一季「香港特殊地位檢討」報告直指，中港持續推進金融聯通與大灣區融合，香港社會面臨的整肅與改造並未結束，港府對港人進行鋪天蓋地的「愛國教育」思想灌輸。

陸委會報告指出，繼滬港通、深港通、債券通後，香港與中國於今年5月啟動「北向互換通」，容許香港和海外投資者透過此機制參與中國銀行間金融衍生產品市場；據統計，首日成交金額達82.59億元人民幣。

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另外，香港交易所於6月推出「港幣-人民幣雙櫃台模式」，投資者得以港幣和人民幣交易同一發行人的證券，亦即港股可直接以人民幣計價交易。相關措施顯示，中方續借力香港吸引國際資金，及推進人民幣國際化。

報告分析，香港特區政府、廣東省政府5月公布「港車北上」實施安排及管理辦法，自今年7月1日起，獲批的香港私人汽車得經由港珠澳大橋口岸往來粵港。表面意義是便利港人駕車前往廣東，真實用意則在於提增港珠澳大橋使用率。

港珠澳大橋為中港澳融合指標性跨境基礎建設，惟2018年10月下旬正式開通以來，車流量遠遜於預期；港澳人士戲稱「橋可羅雀」的冷清場面，與官方積極炒熱大灣區融合形成強烈對比。

陸委會報告指出，此項政策成效有待觀察，而「粵車南下」的訴求壓力相對增加，亦是港府接連面臨的棘手挑戰。至於中共推動中港澳三地共建單一自由貿易區，後續進一步動作及對香港法規、標準的連動影響，值得關注。

報告提及，今年為「港版國安法」實施3周年，香港社會面臨的整肅與改造並未結束。連載40年、嘲諷時政的「尊子漫畫」，以及關心香港交通的網路媒體「Transit Jam」，因遭港府、親中媒體點名批評，被迫停刊。香港公共圖書館下架大量政治學者或泛民主派人士作品，部分無關政治書籍，例如對金庸小說的評論，亦受牽連。

報告彙整，「港版國安法」實施前，港人習以燭光集會等方式悼念「六四」，然而今年卻有逾20名港人因和平追悼「六四」遭香港警方拘捕，聯合國人權事務高級專員辦事處亦表震驚。此外，常被親中陣營攻擊的香港民意調查研究所表示，原定6月初公布的「六四」相關議題調查，因「政府部門經過風險評估後的建議」，不予公布；並宣布不再公開發表「六四」、港人身分認同等敏感民調。

此外，為使港人接受中共的國安觀念及愛國教育，港府於今年「國安教育日」舉行至少60場宣傳活動，進行鋪天蓋地的思想灌輸。港府聲稱，本學年預計安排4萬名高中生前往中國考察，以利學生增強國家意識、提升國民身份認同感；陸委會研判，相關改造香港社會的行動，料將持續。

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