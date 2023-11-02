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性騷零容忍？ 黃敏惠與涉「MeToo案」景觀顧問參訪合照挨批

嘉義市議員郭定緯（左）抨擊市府團隊與涉及性騷擾的許姓景觀顧問進行參訪。（記者林宜樟翻攝）

嘉義市議員郭定緯（左）抨擊市府團隊與涉及性騷擾的許姓景觀顧問進行參訪。（記者林宜樟翻攝）

2023/11/02 11:53

〔記者林宜樟／嘉義報導〕中華民國景觀學會許姓前執行長被指控疑似對學生性騷擾，目前仍是嘉義市政府景觀顧問；嘉義市議會今天定期會中，議員郭定緯抨擊，市府團隊10月30日竟與涉「MeToo」事件的許姓景觀顧問一同到新北市參訪、合照，「說好的性騷零容忍呢？」市長黃敏惠答詢，任何人都不能容忍性騷擾，此事沒有考量周到，不夠嚴謹，會再瞭解詳情，若有此狀況，會儘速處理。

郭定緯質詢，今年MeToo事件頻傳，「拒絕性騷擾、譴責加害者」是社會共識，但市府許姓景觀顧問今年被投訴涉及性騷擾，已從任職的文化大學離職，中華民國景觀學會宣布暫停其職務，但市長黃敏惠10月30日率團到新北市「府中雙城」，過程中卻由許姓景觀顧問陪同、介紹，甚至還拍照留念，發布新聞稿，原本新聞稿還稱「景觀總顧問」，後來才刪除。

郭定緯說，性騷零容忍，但市府卻仍與性騷加害者互為夥伴關係，個人德行操守極為重要，景觀界有更多優秀的學者，市府在選擇顧問，應更小心謹慎。

黃敏惠強調認同性騷擾零容忍，此事沒有考量周到，不夠嚴謹，將進行瞭解，儘速處理，若議員知曉相關事件，可提早告知，讓市府因應。

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