藍白合柯文哲亮底牌！黃暐瀚曝：不接受全民調 後續不必談了

「藍白合」歹戲拖棚，柯文哲與侯友宜為誰擔任副手僵持不下。（資料照）

2023/11/02 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、黨主席朱立倫週二（10月31日）晚間針對藍白合密會，柯文哲週三（1日）透露，侯友宜還是不接受採用全民調來決定誰正誰副。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，柯文哲的態度已經表明「不接受全民調，後續不必談」！

藍白3主帥週二在景美的「大增鋼鐵金屬公司」密會，外界相當關心3人談了什麼，柯文哲隔天受訪時透露，侯友宜在會中仍不接受全民調，但他也不接受所謂民主初選，因為他認為，國民黨提出的方式只是在比賽誰動員厲害而已，不過雙方都有堅持也沒辦法，結論還是要合作可以，只要比賽規則公平，公開、社會和雙方支持者可接受。

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對此，黃暐瀚在臉書發文表示，「昨晚的『朱侯柯、景美密會』，鐵捲門開開關關，三人進進出出，搞得像是偶像明星私會被狗仔直擊，說不密室，卻全程密室，對三人形象，對促成侯柯搭擋，都無任何幫助。」

接著他說：「柯文哲直接跟侯提全民調，侯友宜堅持民主初選，柯當場表達，若無進度，下次不必再邀。時間只剩不到三個禮拜，佳偶變怨偶，只是分分鐘的事。人性會變、選舉瞬變，之後柯文哲會不會『改變態度、不再堅持』，我不敢打包票，但以柯目前的說法來看，只要藍營（侯辦）不接受全民調，侯柯配、柯侯配都確定破局，不必再談。」

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