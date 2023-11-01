被流彈掃到！陳其邁挺黃捷暗酸她 柯志恩回敬「優雅」斜白眼

柯志恩（圖）被流彈掃到，回敬陳其邁一個「還算優雅的斜白眼!」 （取自柯志恩臉書）

2023/11/01 23:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁力挺投入高雄第六選區立委選戰的黃捷，今天受訪時強調「高雄人在高雄在地打拚，都是在地！」並暗酸「像有人在板橋選立委、到高雄選市長」；被流彈掃到的柯志恩，今晚對號入座，批評陳其邁豈能如此類比，並回敬陳其邁一個「還算優雅的斜白眼!」

藍營批評黃捷的議員職務沒有做好做滿，陳其邁今天受訪時為她緩頰說，依據選罷法，高雄是一個選區，同樣在高雄市，像游淑慧在港湖當議員，也跑到士林大同選立委，都在同一個城市。

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陳其邁又說: 「像有人在板橋選立委，到高雄選市長，也有啊」，當然每種情況都不太一樣，「黃捷的生活圈在高雄，高雄都是同一個行政區，都是高雄市!」

陳其邁這番話雖未點名是誰，但曾在板橋選立委、又到高雄選市長的人，只有國民黨智庫執行長柯志恩，她今晚忍不住透過臉書回擊說，「今天邁邁市長要護航黃捷，竟無端把我也牽扯進去」，但她沒當選公職後，再途中轉換跑道，豈能如此類比？

柯志恩批說，當然民進黨雙標早已見怪不怪，「不是走私、是超買」、「不是抄襲、是抄錄」、「不是蓋牌、是校正回歸」，硬拗瞎掰的事太多了！只能說「死豬不怕滾水燙」、死皮賴臉也是沒辦法的事，賞他一個還算「優雅」的斜白眼，剛剛好而已！

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