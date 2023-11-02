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柯文哲自豪昔不蓋廚餘廠 他驚曝恐產生世紀之毒「戴奧辛」

柯文哲自豪過去擔任台北市長時砍掉造價10億元的廚餘處理廠計畫。（記者陳志曲攝）

柯文哲自豪過去擔任台北市長時砍掉造價10億元的廚餘處理廠計畫。（記者陳志曲攝）

2023/11/02 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨總統參選人柯文哲週三（11/1）自豪表示自己擔任台北市長時，砍掉造價10億元的廚餘處理廠計畫。對此，政治工作者周軒直言廚餘處理不當可能產生世紀之毒「戴奧辛」（Dioxin），「柯文哲嘴巴整天喊著節能減碳，罵民進黨因為燃煤電廠讓台灣人用肺發電，卻完全不知道自己不蓋廚餘廠其實才是台灣空氣汙染的幫兇？」

柯文哲週三召開「淨零碳排、永續未來」氣候政策記者會，提到他過去任北市長時，環保局提議蓋造價10億元的廚餘處理廠時，他自豪表示自己當時跟環保局說「我吃飯從來沒有廚餘」，還說若說服北市民吃飯都不留廚餘，就不需要花10億去蓋廚餘處理廠，之後該計畫也沒有被採用。

對此，周軒在臉書表示，「台北市民現在真的吃飯都跟我們偉大的柯主席一樣，都沒有廚餘了嗎？答案肯定是否定的。全台灣每天大約回收2250公噸廚餘，台北市每天有162公噸的廚餘，但只有少部分拿去餵豬，尤其非洲豬瘟疫情開始後，限定有資格的養豬場可以運用『蒸煮消毒過』的廚餘餵豬，其餘一律禁用，台灣的廚餘更加沒地方去。而全台灣公有民間處理廚餘的量能加一加，一天可以處理的廚餘的量大概就1400噸，剩下的廚餘就兩個去處，不是送進掩埋場，就是拿去焚化爐燒掉。」

周軒特別提到焚化爐處理廚餘的方式，「這個方法問題多，一來廚餘含水量高，讓焚化爐的工作溫度降低，就必須耗費更多能源去拉高工作溫度，二來廚餘含水量高，導致燃燒不完全，再混合塑膠、紙類、銅等一起燃燒，就會產生世紀之毒戴奧辛。難以想像吧，你餐桌上沒吃完的食物，最後變成你最害怕的戴奧辛。這就是為什麼其實台灣各縣市紛紛開始興建廚餘處理廠，就是要減緩台灣各地焚化爐的壓力，還能將廚餘轉變為生質能發電的原料，不僅節能，而且減碳，還能避免戴奧辛這類的有毒物質產生。」

接著周軒批：「台北市身為首善之都，柯文哲身為首都市長，居然說『我吃飯沒廚餘，所以不要蓋廚餘廠』，這到底是什麼樣的邏輯跟思考才會講出這種話呢？難道柯文哲市長嘴巴整天喊著節能減碳，罵民進黨因為燃煤電廠讓台灣人用肺發電，卻完全不知道自己不蓋廚餘廠其實才是台灣空氣汙染的幫兇？是的，我想他不知道，台北市政府因為柯文哲的一句話變成台灣節能與淨零的拖油瓶，真是不勝唏噓。」

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