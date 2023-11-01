柯文哲赴湧蓮寺參香站台 與賴清德錯身「王不見王」

民眾黨主席暨總統參選人柯文哲上午先行前往保和宮上香參拜，隨後再到湧蓮寺敬香，幫自家政黨推出的立委參選人李有宜拉票。 （記者闕敬倫攝）

2023/11/01 11:25

〔記者闕敬倫／新北報導〕台灣民眾黨主席暨總統參選人柯文哲今早到新北蘆洲區保和宮及蘆洲湧蓮寺參香，為民眾黨新北市第二選區立法委員參選人李有宜站台；新北市副市長陳純敬與副總統暨總統參選人賴清德隨後到場，參加湧蓮寺「觀音佛祖出家紀念日遶境祈福活動」，雙方時間錯開先後到場，未碰面王不見王。

柯文哲上午先行前往保和宮上香參拜，幫自家政黨推出的立委參選人李有宜拉票，柯致詞表示，李有宜過去留學美國，回台灣後想要從政，今年他自台北市長卸任後，回台大發現又失業了，他覺得在這個時代要給年輕人一個希望，台灣的年輕人不怕艱苦，就怕沒有希望，他的態度是多給年輕人機會。

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柯文哲說，以前在台大當醫生時，從來沒有拜託人，現在看到電線桿，手都會伸出去，他知道這裡的立委是林淑芬，這次總統及立委選舉在選人以外，也應該要選黨，民進黨結構上面有問題，拜託大家「請挺李有宜，不是侯友宜，不同姓，而且是女生喔」。

柯文哲隨後再到湧蓮寺敬香，他致詞表示，今天來的小小目的就是介紹一下民眾黨的候選人，李有宜是台大會計系畢業，再到美國哥倫比亞大學攻讀公共行政碩士，學經歷都是OK的，還曾經在美國國會當助理。

柯文哲說，每個年輕人都有夢想，李有宜回到台灣找他，他也點頭答應，拜託大家給年輕人一個機會，選舉有時候是「選人不選黨」，他認為可以「選人也選黨」，年輕人比較有動力，希望讓他們有機會拚拚看。

賴清德約在9時許抵達湧蓮寺，由三蘆在地立委、議員們陪同進香，期間未接受媒體採訪；賴走出宮廟後沿路與街坊、攤商親切打招呼，並與幾位熱情的支持者合影，才在群眾的「凍蒜」呼喊聲中搭車離開。

民進黨總統參選人賴清德（左二）1日前往蘆洲湧蓮寺參拜，廟方主委陳宏昌（左一）陪同。（記者塗建榮攝）

民進黨總統參選人賴清德1日前往蘆洲湧蓮寺參拜，民眾熱情擊掌、合影、要簽名。（記者塗建榮攝）

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