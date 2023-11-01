民眾不是上路財神！時力黨團提出多項汽機車稅改主張

時代力量立委邱顯智、王婉諭、陳椒華於今（1）日舉行「民眾不是上路財神 汽機車要公平稅改」記者會。（時代力量提供）

2023/11/01 10:33

〔記者林哲遠／台北報導〕時代力量立委邱顯智、王婉諭、陳椒華於今（1）日舉行「民眾不是上路財神 汽機車要公平稅改」記者會，針對汽機車貨物稅、汽車使用牌照稅、進口關稅及燃料使用費，提出多項稅改主張，以求賦稅公平性，保障民眾行的權益，並呼籲財政部應即刻啟動汽機車輛的稅改工程。

邱顯智首先指出，財政部初估今年我國稅收將超徵至少一千億，政府是否會再次普發現金來討好全民，引發各界討論。時力黨團認為，這種亂發現金、全民大撒幣的買票政策對於國家發展毫無助益，反而應該趁此機會好好徹底檢討稅制，把不符合公平正義的租稅逐步汰除、修正。

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時代力量今年5月曾進行汽機車稅賦民調，邱顯智表示，有高達7成的民眾贊成檢討「使用牌照稅」課徵級距過大的問題。也有近8成民眾贊成應調降汽機車「貨物稅」，以降低消費者負擔的汽機車價格。另外，也各有7成左右的民眾，認為應該調降進口汽車「關稅」，以因應台灣加入CPTPP，以及將用於公路養護修建的汽機車「燃料使用費」調整為「隨油徵收」。

陳椒華接續指出，台灣進口車加上關稅、貨物稅及營業稅，與可能另外被課徵的奢侈稅，已使進口車的售價越來越高不可攀。而根據全球新車售價調查，台灣更以新車平均將近新台幣132萬，成為全球第6貴的購車價格。

她表示，若以保護國內汽車產業的角度來看，也應是協助技術轉型與引進國外人才，以達成完全自製為目的，而不是都以代工組裝為角色，把汽車產業的未來，讓國外品牌所掌控，完全失去產業的競爭力與自主力。因此時力黨團已提案將現行17.5%的汽車關稅降為2.5%，提供民眾合理的進口車售價與多元購車選擇，並讓競爭成為國內汽車業進步的動力。

除了汽車外，邱顯智提到全台機車數量已逾1400萬台，早已是民眾工作或休閒的主要交通運具。然現行貨物稅條例，仍對此兩項生活必需的交通運具，視為奢侈品而加以課稅，簡直是荒謬到極點。

最後，王婉諭則認為，現行燃料使用費的徵收採「隨車徵收」，早被社會批評已久，這種不問車輛實際使用情況，一律課徵同額的費率，將直接導致汽燃費多徵或少徵的不公平情形，根本違反「使用者付費」與「節約能源」等公平原則。

王婉諭表示，本會期時力黨團已提出將汽車燃料使用費修正為「汽車道路使用費」，徵收方式改為「隨油徵收」，才能真正符合租稅公平原則，還給大眾一個租稅更加公平的社會。

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