無法證明出錢買票 苗栗三義鄉代徐誌鴻當選有效確定

苗栗三義鄉代徐誌鴻遭檢察官提起當選無效之訴，台中高分院今天駁回上訴，判決當選有效確定。（記者陳建志攝）

2023/10/31 20:45

〔記者陳建志／台中報導〕苗栗縣第22屆三義鄉第4選區（西湖及鯉魚潭村）鄉民代表當選人徐誌鴻，遭苗栗地檢署檢察官指控，競選期間透過徐姓男子等人買票，不過苗栗地院一審判徐當選有效，經上訴二審，台中高分院合議庭今天認為，無法證明蕭男、葉某所拿到的賄款與徐誌鴻有關，駁回上訴，判徐當選有效確定，不得上訴。

苗栗地檢署檢察官起訴時指控，徐姓男子去年10月底到另一名徐姓男子住處，透過徐男轉交1000元給蕭姓民眾，並要求蕭投票時支持徐誌鴻；另一名楊姓男子，知道葉姓民眾和其設籍的戶籍內，共有6名親戚都有投票權，在投票日前在三義鄉某菜市場内以每票1000元的代價交付現金6000元給葉，要求葉姓民眾及戶籍內親屬共6人在該次選舉投票支持徐誌鴻。

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徐姓男子等3人，均依投票行賄罪，被判處罪刑，檢察官請求依選罷法判決徐誌鴻當選無效，不過苗栗地院一審判處徐誌鴻當選有效，檢察官上訴台中高分院。

台中高分院合議庭法官審理後今天下午宣判，認為徐男等3人雖因投票行賄罪遭判刑，但不能據此推論徐男就是徐誌鴻競選團隊的成員，或是徐誌鴻有參與該次買票行為，且徐誌鴻雖有向徐姓鄰居和他的親友請託相挺，但這符合選舉常情。且蕭姓民眾在偵訊時證稱，徐男拿1000元給他時，並沒有說這是由徐誌鴻轉交，檢察官也無提出該筆匯款與徐誌鴻有關的證據，因此主張徐誌鴻有參與上述的買票行為，自不足採信。

此外，楊姓民眾自始就否認有交付6000元給葉姓民眾，葉某在警詢及偵查中雖證稱，楊男確有交付6000元給他，要他及親友投票支持徐誌鴻，但是在法院審理時，葉某已翻供證稱「楊男並沒有交給我6000元」，前後供述不一，且就算葉某在警詢、偵查中的說法是真的，但檢察官卻始終未曾舉證，證明葉某所拿到的6000元賄款與徐誌鴻有關，因此無法據此推論徐誌鴻涉有買票賄選的行為，駁回檢察官上訴，徐誌鴻當選有效確定。

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