蔣中正日記出版象徵和解 國史館長：中正紀念堂轉型等待更成熟機緣

國史館今出版第一批蔣介石日記，國史館館長陳儀深表示，對於「中正紀念堂轉型」不是沒有思考和方案，而是等待更成熟的機緣。（記者羅沛德攝）

2023/10/31 16:59

〔記者陳昀／台北報導〕國史館今出版第一批蔣介石日記，國史館館長陳儀深表示，蔡總統強調的轉型正義帶有和解意涵，對於「中正紀念堂轉型」也是如此，不是沒有思考和方案，而是等待更成熟的機緣，這不應該是她一個人的事，藍綠雙方的中道力量如果能夠承擔責任、共同促成，相信不久的將來就能解決，《蔣中正日記》也或許可以視為一種社會和解、進步的表徵。

陳儀深首先向有繼承權的家屬致敬、致謝，讓兩蔣文物的整理、日記的出版有今日進度。他說明，目前審編處正逐件檢視、編目，也會盡快就修復破損，並陸續數位化，預計明年3月起在國史館檔案史料文物查詢系統，提供目錄檢索及影像閱覽服務，並每季開放6個年度之整編成果；出版紙本方面，民國歷史文化學社早有準備，因此先授權從蔣中正就任第一任總統任期的日記開始出版，目前國史館修纂處也正就「蔣經國日記」做校訂與註解，今年年底會先出版1970年至1979年的「蔣經國日記」。

請繼續往下閱讀...

陳儀深表示，對於蔣介石的功過，建議社會不要停留在兩極化立場，而是仔細讀過日記並放在時代的背景脈絡來理解。例如他在讀1958年823砲戰經過的日記時，發現8月21、22、23日蔣在總統府和美國國務卿杜勒斯3次會談、產生「蔣杜聯合宣言」後，隔了一天的週末就帶著「武勇二孫」去日月潭渡假；意思就是，823砲戰不只是軍事較量，也包括政治上的互相試探：「蔣杜聯合宣言」顯示美中台三方的某種均衡狀態，顯然美方不支持蔣先生反攻大陸，但也很認真幫忙防衛台澎金馬，讓蔣鬆了一口氣，所以帶孫子去度假。

陳儀深提到，今天10月31日雖然是蔣中正生日，但辦理新書發表純粹配合民國歷史文化學社的出版時程和要求，不是國史館選定，他也認為無須刻意避諱。

陳儀深說，蔡英文總統對於案件的清查和解密、真相的釐清非常關心，很多國安局和調查局的檔案近幾年才得以公開，讓我們看到特務和線民的監控無所不在，案件處置過程的「不法」也常令人怵目驚心，他也要藉此機會呼籲，轉型正義實現的過程如有粗糙的地方，可以檢討改進，但反省過去的缺失是為了共同的未來。

陳儀深表示，蔡總統強調的轉型正義是帶著和解意涵的轉型正義，對於中正紀念堂的轉型也是這樣，並不是沒有思考、不是沒有方案，而是等待更成熟的機緣；這件事不應該是她一個人的事，藍綠雙方的中道力量如果能夠承擔責任、勇敢發出聲音，共同來促成，相信不久的將來就可以得到解決，國史館發表第一批出版的《蔣中正日記》，也許可以視為一種社會和解、進步的表徵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法