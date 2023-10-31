柯文哲批農保大撒幣 民進黨團：歧視弱勢看不起農民

立法院民進黨團舉行輿情回應記者會。（記者廖振輝攝）

2023/10/31 15:50

〔記者謝君臨／台北報導〕對於民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲日前批評農民保險是大撒幣政策。立法院民進黨團今（31）日於記者會中表示，或許在柯文哲眼中，農民只是犧牲國家利益的一群人，認為不該花錢在農民身上，花錢就是浪費錢、大撒幣，而柯歧視弱勢者並非第一次，似乎對經濟弱勢農民有偏見，根本是看不起農民。

民進黨團副幹事長洪申翰表示，柯文哲上週到台南和農民座談，原想批評民進黨的農業政策，不料卻被南部農民洗臉；柯在場錯愕，後來再度發火，指農民保險政策是大撒幣，民進黨團對於柯這種發言，覺得非常傻眼及憤怒。

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洪申翰質疑，在社會經濟上比較弱勢的農民，政府給予他們基本的從農保障，到底犧牲了什麼長期利益？又是犧牲了什麼國家利益？原來農民在柯的眼中，只是犧牲國家利益、長期利益的一群人；而柯歧視弱勢者並非第一次，民進黨總統參選人賴清德之前提出私校學費補助政策，也被柯批評是齊頭式的大撒幣。

洪申翰也提及，過去柯文哲擔任台北市長期間還說過，社會住宅不用蓋那麼好，這些人不用住這麼好，剝奪整體台灣社會的生存權；若柯當選總統，難道要把農民健康保險、農民職業災害保險、農業保險及農民退休儲金制度取消？難道這就是柯說的新政治？希望社會大眾看清楚柯的真面目。

民進黨團書記長莊瑞雄說，蔡政府2016年上台以來，陸續完備農民福利措施，希望不要再像過去一樣，農民好像總是看天吃飯；在藍白陣營合作的關鍵時刻，國民黨是否贊成柯的主張？尤其是這些制度的建置，過去經過很多農業縣立委的努力，各黨各派大家都表達支持，怎麼在柯看來就是大撒幣，非常不可思議。

民進黨團幹事長劉世芳表示，台灣農民長期在經濟上處於弱勢，但農業是國力的一環，本該受到一定程度的保障，因此農業部提出「三保一金」制度，柯文哲竟用大撒幣形容，非常不妥當，他就是看不起經濟弱勢的農業族群，非常不可取。

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