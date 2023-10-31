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彰濱工業區土地租轉購多重標準 陳椒華質疑產管局有疏失

時代力量立委陳椒華（中）31日召開「產管局正視行政疏失，切勿侵害人民生存權利」記者會。（記者廖振輝攝）

時代力量立委陳椒華（中）31日召開「產管局正視行政疏失，切勿侵害人民生存權利」記者會。（記者廖振輝攝）

2023/10/31 14:12

〔記者李文馨／台北報導〕針對彰濱工業區土地租轉購，時力立委陳椒華今（31）日召開記者會指出，經濟部園管局有多重標準，導致有廠商無法以當期且合理價款承購土地，園管局代表回應，「當時閒置土地及未完成建築使用定義有不確定性，因此未立即回覆」，不過期間仍有多間未達標準廠商申請通過，陳椒華質疑，「是否有收紅包，檢調是否須經調查？」

立法委員陳椒華表示，早期彰濱工業區招商不易，經濟部為吸引廠商進駐產業園區，祭出有「006688」土地優惠方案，讓廠商承租彰濱工業區土地，並在未來可將已繳納之租金扣抵購買土地價款。

林之泉公司負責人林金連於93年進駐彰濱工業區，106年申請土地租轉購，不過他多次詢問未果後投書局長信箱，彰濱服務中心才以經濟部「產業園區閒置土地認定與輔導使用及強制拍賣辦法」第3條第1項規定作為答覆，「至少完成30%建蔽率之設廠面積，以利後續申請承租轉承購之事宜」。

不過，根據資料顯示，當年106至107年間同批申請者，多家未達成30%建蔽率，而是實際使用面積超過30%者，就可以租轉購方案申購土地，直至108年12月30日，林金連接獲公文，內文指出109年將調漲土地價格，從6000萬元漲至近1億元。

經濟部產業園區管理局科長曾士杰回應，當事人申請租轉購前8天剛好增訂「產業創新條例」第20條之1，「針對閒置土地及未完成建築使用的定義有不確定性，因此未立即回覆」，立委陳椒華直批對方說謊，期間仍有多家廠商未達標準卻申請成功，「是否有收紅包，檢調是否須調查？」

曾士杰也說，經檢視，該廠商依原核准承租之投資計畫書，所載的樓地板面積為1650平方公尺，建蔽率25%，與該公司實際取得使用執照樓地板面積為829.1平方公尺，建蔽率12.6%，與原核准計畫書不符，因此在107年3月27日以首長信箱回覆該申購案不符資格。

陳椒華再強調，身為行政機關針對攸關人民財產權事宜，其相關資訊皆未以正式公文書使當事人完整知悉申請租轉購流程，僅以電子郵件作為簡易回覆，疑有違行政文書送達之程序規範。

政大地政學系教授徐世榮直指該案在行政原則有瑕疵，包含明確原則、平等原則以及信賴保護原則，此外，他也提出民法第247條之1第4款「使他方當事人拋棄權利或限制其行使權利者」，認為約定無效。

針對彰濱工業區土地租轉購，時力立委陳椒華今（31）日召開記者會指出，經濟部園管局有多重標準，導致有廠商無法以當期且合理價款承購土地。（記者李文馨攝）

針對彰濱工業區土地租轉購，時力立委陳椒華今（31）日召開記者會指出，經濟部園管局有多重標準，導致有廠商無法以當期且合理價款承購土地。（記者李文馨攝）

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