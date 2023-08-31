美眾院軍委會副主席魏特曼 「美軍現代化」重要推手

美國聯邦眾議院軍事委員會副主席魏特曼（右2）、席曼尼茲（左2）及季耿絲（右1）8月31日抵台訪問。外交部北美司司長王良玉（左1）代表外交部歡迎。（外交部提供）

2023/08/31 23:50

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〔記者楊丞彧／台北報導〕美國在台協會（AIT）與外交部今（31）日晚間表示，美國聯邦眾議院軍事委員會副主席魏特曼（Rob Wittman）今率團訪問台灣3日，成員包含聯邦眾議員席曼尼茲（Carlos Gimenez）及季耿絲（Jen Kiggans），均為軍委會重要友台議員。同時，另有聯邦眾議員穆尼（Alex Mooney）及克勞德（Michael Cloud）二人來訪。

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有關魏特曼背景，AIT說明，他於2007年首次當選聯邦眾議員，自此進入美國國會，服務維吉尼亞州第一選區選民。他既是眾議院軍事委員會成員，也是眾議院自然資源委員會成員。

魏特曼除了擔任軍事委員會的副主席，亦是附屬該委員之下的空中與地面部隊戰術小組（Tactical Air and Land Forces Subcommittee）主席。在此小組中，魏特曼負責執掌整個眾議院軍事委員會中數量最多、也最多元的各種現代化計畫，這些計畫對美軍地面和空中部隊以及彈藥儲備庫的未來都有重大影響。

魏特曼也是眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會成員。此外，身為國會造艦核心小組的共同主席，魏特曼堅定支持建立一支強而有力的海軍艦隊，他目前亦擔任美國海軍官校的監事。

魏特曼於去年11月成功連任，展開他在聯邦眾議院的第八個完整任期。在此之前，他曾在幾個不同層級的政府單位任職。在當選聯邦眾議員之前，魏特曼在州政府工作了26年。

外交部說明，魏特曼此次率團訪台，是聯邦眾院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）於今年6月率團訪問後，軍委會又一高階訪團來訪。團長魏特曼立場甚為友台，多次提出支持深化台美安全合作及台灣國防的倡議；席曼尼茲及季耿絲兩位眾議員均是眾議院「國會台灣連線」成員，力挺台美夥伴關係不遺餘力；穆尼及克勞德兩位眾議員皆是眾議院重要委員會成員，也是台灣堅實友人。

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