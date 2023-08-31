民眾黨染黑又染黃？四叉貓控：台南黨部青年部總召尤信元是「皮條客」

四叉貓指控曾任民眾黨台南黨部副執行長等職務的尤信元（圖後），曾觸犯妨害風化罪判刑4月。（記者張瑞楨翻攝自劉宇臉書）

2023/08/31 18:21

〔記者張瑞楨、張軒哲／台中報導〕網紅劉宇（四叉貓）今天於臉書指控，曾擔任民眾黨台南黨部副執行長，現任民眾黨台南市黨部青年部總召集人尤信元，2021年間因妨害風化案（圖利容留性交、猥褻罪，俗稱皮條客）判刑4月，可易科罰金，尤信元並於臉書中，張貼與民眾黨台中市立委參選人蔡壁如合照，對此，蔡壁如團隊今天表示，針對個人行為，不做回應，記者透過臉書聯繫尤信元，他尚無回應。

至於與蔡壁如合影的照片，劉宇表示，他上述質疑的文章「發出來才十分鐘，尤信元就關閉臉書了，不過他近幾年的照片和文章我都備份完畢了」。

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依據劉宇查閱的判決書，尤信元與另一陳姓男子（案發時22歲），2021年10月起，與真實姓名、年籍不詳綽號「諾亞哥」等人，共同經營名為「米家按摩工作室」之應召站，由陳男開車載送性工作者（俗稱馬伕），尤於2021年10月、11月，向呂姓房東租下台中市的兩間房間，作為性交易處所，再由「諾亞哥」、「克羅心」等人，於網路論壇張貼廣告訊息方式招攬男客，且於廣告上留有尤的LINE帳號ID，男客看見廣告訊息後，透過LINE與尤聯絡，尤即發送媒介「0.3」（俗稱打手槍）的性交易訊息，包括性工作者的班表、花名、照片與時段，供男客挑選。

判決書與起訴書指出，上述性交易50分鐘為一節，每節1800元，男客更可以用3500元，升級為全套性交易服務，尤信元每媒合1位新男客，可獲利200元，每媒合1位舊男客，可獲利100元；至2021年12月15日下午，被警方持搜索票查獲。

台中地院審理時認為，尤信元與陳男上述容留女子與他人為性交或猥褻等行為，從重以圖利容留性交、猥褻罪處斷，兩人與綽號「諾亞哥」等共犯，共同媒介、容留成年女子與男客從事性交易，以獲取不法利益，敗壞社會善良風俗，行為顯非可取；並考量兩人均坦承犯行的犯後態度等，依共同犯圖利容留性交、猥褻罪，判處尤信元4月徒刑，可易科罰金，陳男判刑3月，可易科罰金，全案未上訴而確定。

除了四叉貓指控尤信元因妨害風化案被判刑，民眾黨地方黨部也被指黑影幢幢，雲林黨部近日更被質疑淪為「黑道堂口」，時代力量還提出證據，指控民眾黨雲林黨部執行長王新堯的手下仍持續從事暴力討債，「真有改過自新嗎」？時代力量並三問身兼黨主席的柯文哲，是否還有其他地方黨部「染黑」？要求主動調查並向社會清楚說明。

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