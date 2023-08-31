不限巴氏量表改採多元認定 陳建仁指示放寬看護移工申請

行政院發言人林子倫在院會後記者會轉述，行政院長陳建仁今（31）日在院會指示，放寬家庭看護移工的申請門檻、擴大照顧。（記者鍾麗華攝）

2023/08/31 12:56

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜接連拋出80歲以上長者、70至79歲患有癌症二期以上長者，取消巴氏量表，可直接申請外籍看護工。行政院長陳建仁今（31）日在院會指示，放寬家庭看護移工的申請門檻、擴大照顧，除巴氏量表外，還要再研議多元認定方式，希望能讓有需要的民眾都能申請到家庭看護移工。

行政院發言人林子倫在院會後記者會轉述，陳建仁表示，為協助失能者照顧需求、減輕家庭照顧負擔，政府實際上已經實施長照2.0計畫，進行社區長照與住宿型長照，但還是有家庭需要家庭看護移工的幫忙，政府會秉持簡政便民、擴大照顧原則，放寬家庭看護移工的申請門檻，並做好社會溝通。

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陳建仁指出，請勞動部、衛福部儘速檢討現行聘僱家庭看護移工的申請資格及程序，除巴氏量表外，還要再研議符合照顧事實，且能簡政便民的多元認定方式，不分年齡不分疾病型態或經濟能力，希望能讓有需要的民眾都能申請到家庭看護移工。勞動部、衛福部邀集身障團體、罕病團體、家庭照護以及醫療專業等團體共同討論，並盡快獲得共識後加速推動。

衛福部次長周志浩說明，行政院上午才做成決議，衛福部下午就會與勞動部聯繫開會，盡快邀集相關需要被照顧度團體、醫療機構、專家等，檢視目前所用的量表是否合適，也會特別針對不太合理的案例，來做標準調整，逐漸讓民眾可以獲得真正的照顧，「是往放寬的方向走」。

勞動部勞動力發展署蔡孟良表示，外界對巴氏量表的申請條件、資格對象，都有提供相關意見， 勞動部會擴大照顧 ，把所有需要照顧的對象納入，也會做到簡政便民，檢討相關申請流程與評估方式，未來不會只限巴氏量表，所有認定有照顧需求，都會納入評估。

行政院長陳建仁指示，放寬家庭看護移工的申請門檻、擴大照顧，除巴氏量表外，還要再研議多元認定方式。示意圖。（資料照）

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