整合郭台銘有「搓圓仔湯」之嫌？王鴻薇：金錢或名位都不是郭董想要

國民黨立委王鴻薇。（記者廖振輝攝）

2023/08/31 11:46

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨積極整合已經宣布參選總統的前鴻海董事長郭台銘，面對媒體詢問是否會有「搓圓仔湯」之嫌，國民黨立委王鴻薇今日上午受訪時表示，所謂「搓圓仔湯」就是利用參選，換取對方金錢、位子或知名度等等，但不管是金錢或名位，都不是郭董所想要的。

王鴻薇還說，不論在過去或未來的整合，恐怕都不可以用「搓圓仔湯」形容，「請問郭董有要換錢嗎？國民黨也沒有錢可以給郭董！」

請繼續往下閱讀...

王鴻薇指出，郭台銘已經進入關鍵期，如果要進行連署，9月13日起要向中選會提出申請，如今已時間緊迫，對於郭台銘做為總統參選人，她毫不意外，這也代表非綠聯盟的整合時間已經很有限了。

有關郭台銘競選辦公室昨晚否認曾與國民黨副主席連勝文溝通以及所謂堅持「郭上侯下」的說法，王鴻薇緩頰稱，連勝文日前談及與郭台銘方面接觸的意向，這中間可能有一些誤會，連勝文今日已在臉書上做澄清，至於郭台銘最後意向到底是要與國民黨切割，還是沒有堅持一定要「郭上侯下」，郭董在未來的公開行程中也許要做說明。

至於商業周刊臉書粉專日前點評國民黨總統安選人侯友宜的「能源及科技產業」政見，僅以「……」符號表示，並備註「我們努力了」，引發立法院國民黨團總召曾銘宗不滿，並揚言退訂商業周刊，王鴻微今日呼應表示，商周做為專業媒體，竟出現如此極不專業，甚至惡搞的情形，應該道歉並更正才對，而且商周把責任推給小編的行為，極不負責任。

她還說，如果各大媒體刊出內容有假訊息或污衊人家，是否也可以推給記者或小編？強調媒體應該堅持專業，而非惡整單一政黨候選人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法