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小粉紅大鬧日本關東煮店 矢板明夫：好好思考一下什麼叫「和諧社會」

矢板明夫表示，建議那些痛恨日本人的中國人不是學習在日本如何維權，而是好好思考一下，什麼才叫「和諧社會」。（圖擷自臉書）

矢板明夫表示，建議那些痛恨日本人的中國人不是學習在日本如何維權，而是好好思考一下，什麼才叫「和諧社會」。（圖擷自臉書）

2023/08/31 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路流傳一張照片，照片中的關東煮店黑板上寫著「致中國人！本店食材全部來自福島」引發小粉紅崩潰出征，對此日本資深媒體人矢板明夫表示，建議那些痛恨日本人的中國人不是學習在日本如何維權，而是好好思考一下，什麼才叫「和諧社會」。

矢板明夫在臉書PO文表示，中國青年因為看到關東煮店「花ちゃん」寫著「致中國人！本店食材全部來自福島」的黑板而報警，看完影片後覺得該名青年在無理取鬧、嘩眾取寵，警察們不厭其煩、耐心解決問題；店家虛心接受抗議；旁觀律師也絲毫沒有偏袒日本人、按照自己的判斷表達想法。幾個人都表現得非常文明得體，體現了日本社會的成熟。

矢板明夫指出，全中國社會在毫無科學根據的情況之下，歇斯底里地大肆抹黑日本向大海排放核處理水這件事。在中國國內，充斥著對日本人的岐視和霸凌。很多商鋪貼出了「日本人與狗不得入內」的反日標語。日本各級政府及民間企業，這幾天收到了成千上萬通來自中國的騷擾電話。嚴重影響了日本社會的正常生活。

矢板明夫續指，這位店家會這麼寫，應該是有一定的情緒的。日本社會這幾年，積極推動幫助災區重建。有很多店家都在推廣促銷福島產的食材，以幫助災民。而很多中國人在這一次反日運動中的種種做法，卻助長了對災區的歧視。

矢板明夫質問，試想，如果這件事發生在中國。在中國某個城市的街頭、有日本人打電話報警，會有什麼結果。警察、店家、和圍觀群眾，會做出什麼樣的反應？我想，等待著這個日本人的命運，很可能是以尋釁滋事嫌疑被帶到警局，或者被打躺到醫院裡去。

矢板明夫直言，2012年反日遊行的時候，他的一位好朋友，某日本電視台的記者，在街頭採訪時因為打電話說日語，被認出是日本人，就被周圍的幾個青年拳打腳踢。幸虧他跑得快，才沒有出大事，建議那些痛恨日本人的中國人都要多看幾次這部影片。不是學習在日本如何維權，而是好好思考一下，什麼才叫「和諧社會」。

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