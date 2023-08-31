與中歧見難消 英尋求維持務實關係
〔編譯張沛元、陳成良／綜合報導〕英國外交大臣柯維立卅日在北京先後與中國國家副主席韓正、外交部長王毅會面。柯維立表示，倫敦希望與中國建立務實關係，但對雙方看法分歧的領域仍「心知肚明」；韓正則說，期盼通過相互尊重與務實合作，推動中英關係新發展。在中國進行一天短暫訪問的柯維立稍後表示，自己與中方代表進行多次談話，「我在每一次談話中都提出人權問題，我將繼續這樣做」。
柯維立與韓正會面時說，英中官員持續定期舉行面對面會晤以避免誤解至為重要，因應在兩國關係上的挑戰與歧見也很重要。柯維立還告訴媒體，英方對於與中國在若干領域存在根本分歧心知肚明，但仍會在與中方高層會面時提出這些議題；英國必須和中國建立務實與明智的工作關係，因為這些存有歧見的議題，會影響全球各地的所有人。
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目前並不清楚柯維立所謂的英中根本歧見的議題，是否就是人權問題。柯維立卅日午後在前身為「推特」的Ｘ平台上發文表示，與中國交往並不表示英國就得對麻煩對話退避三舍。但中國外交部發言人汪文斌卅日在例行記者會上被問到，英國外交部稱柯維立會提及香港、新疆與西藏等地人權問題時表示，港、疆、藏問題純屬中國內政，他國無權干涉。
柯維立是繼二○一八年時任外相的韓特以來，首位訪問中國的英國高官，也是柯維立本人上任後首次訪中。柯維立盼此行重新調整因安全、投資與人權等問題緊繃多年的雙邊關係；部分保守黨議員批評，英國本該對中「硬起來」，柯維立訪中看來卻正好相反。
AUKUS應邀日韓 開發關鍵技術反制中國
與此同時，具影響力的英國國會下議院外交事務委員會建議，英國、美國和澳洲組成的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），應邀請日本與南韓加入，以開發關鍵技術反制中國。該委員會在卅日發布的報告中表示，英國政府「應向澳洲和美國提議，邀請日本和南韓加入AUKUS科技防禦合作協定」，AUKUS不僅是為了讓澳洲獲得核動力潛艦，「還有一個網路和先進技術共享與聯合開發的環節，其意義可能同樣重大，甚至更為重要。」