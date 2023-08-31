與中歧見難消 英尋求維持務實關係

中國國家副主席韓正卅日在北京人民大會堂會見來訪的英國外交大臣柯維立。此次是2018年時任外相韓特以來，再有英國外交大臣訪問中國。（路透）

2023/08/31 05:30

〔編譯張沛元、陳成良／綜合報導〕英國外交大臣柯維立卅日在北京先後與中國國家副主席韓正、外交部長王毅會面。柯維立表示，倫敦希望與中國建立務實關係，但對雙方看法分歧的領域仍「心知肚明」；韓正則說，期盼通過相互尊重與務實合作，推動中英關係新發展。在中國進行一天短暫訪問的柯維立稍後表示，自己與中方代表進行多次談話，「我在每一次談話中都提出人權問題，我將繼續這樣做」。

柯維立與韓正會面時說，英中官員持續定期舉行面對面會晤以避免誤解至為重要，因應在兩國關係上的挑戰與歧見也很重要。柯維立還告訴媒體，英方對於與中國在若干領域存在根本分歧心知肚明，但仍會在與中方高層會面時提出這些議題；英國必須和中國建立務實與明智的工作關係，因為這些存有歧見的議題，會影響全球各地的所有人。

請繼續往下閱讀...

目前並不清楚柯維立所謂的英中根本歧見的議題，是否就是人權問題。柯維立卅日午後在前身為「推特」的Ｘ平台上發文表示，與中國交往並不表示英國就得對麻煩對話退避三舍。但中國外交部發言人汪文斌卅日在例行記者會上被問到，英國外交部稱柯維立會提及香港、新疆與西藏等地人權問題時表示，港、疆、藏問題純屬中國內政，他國無權干涉。

柯維立是繼二○一八年時任外相的韓特以來，首位訪問中國的英國高官，也是柯維立本人上任後首次訪中。柯維立盼此行重新調整因安全、投資與人權等問題緊繃多年的雙邊關係；部分保守黨議員批評，英國本該對中「硬起來」，柯維立訪中看來卻正好相反。

AUKUS應邀日韓 開發關鍵技術反制中國

與此同時，具影響力的英國國會下議院外交事務委員會建議，英國、美國和澳洲組成的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），應邀請日本與南韓加入，以開發關鍵技術反制中國。該委員會在卅日發布的報告中表示，英國政府「應向澳洲和美國提議，邀請日本和南韓加入AUKUS科技防禦合作協定」，AUKUS不僅是為了讓澳洲獲得核動力潛艦，「還有一個網路和先進技術共享與聯合開發的環節，其意義可能同樣重大，甚至更為重要。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法