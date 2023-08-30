金門縣長陳福海第7波人事異動 9新官名單出爐

金門縣政府最新1波人事異動名單出爐，總計有縣府財政處處長陳國庭等9位主官（管）出任新職。（金門縣政府提供）

2023/08/30 22:26

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天發布所屬機關新1波人事異動名單，總計有縣府財政處處長陳國庭等9位主官（管）出任新職，其中，除了陳國庭的人令自9月16日生效，其餘9月1日起生效。

這是縣長陳福海上任249九天以來，第7波人事異動，距離上次7月16日人事調整才短短1個半月，縣府內外也一如往常，已有人提前「預測」到部分名單；坊間茶餘飯後，更有不少鄉賢再次憂心，人員更動頻仍，不僅易造成專業人才斷層，也令公務員人心惶惶，隨時有被「重用」的可能，嚴重影響長期推動政務所需的穩定節奏。

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縣府指出，這1波人事異動名單有：

1、金門縣政府財政處處長陳國庭，49歲，國立中央大學財務管理學系畢業，曾任財政部台灣省北區國稅局稅務員、縣府財政處課員、科長、副處長、縣稅務局副局長及局長等職務。

2、金門縣地政局局長呂清福，現年63歲，銘傳大學公共事務學系碩士，1994年公務人員高等考試2級考試土地行政科及格，曾任金門國家公園管理處技正、課長、縣地政局副局長、縣府觀光處及財政處副處長等職務。

3、金門縣農業試驗所所長許丕祥，現年62歲，銘傳大學觀光管理系碩士，2001年中央暨地方機關公務人員薦任升等考試農業技術類科及格，曾任台北市政府工務局公園路燈工程管理處技士、股長、金門國家公園管理處技士、技正、縣府建設處、觀光處、社會處科長及金城鎮戶政事務所主任等職務。

4、金門縣殯葬管理所所長董燕輝，現年59歲，國立金門大學觀光管理系碩士，20003年中央暨地方機關公務人員薦任升等考試監獄官及格，曾任縣府社會處科員、科長、縣殯葬管理所組長、縣立體育場場長、大同之家主任及採購招標所所長等職務。

5、金門縣採購招標所所長陳松堅，現年63歲，開南大學商學院碩士，1995年中央各機關公務人員薦任升等考試一般行政科及格，曾任桃園縣新屋衛生所課員、縣府社會處科長及金沙鎮戶政事務所主任等職務。

6、金門縣立體育場場長王志仁，現年58歲，銘傳大學觀光事業學系碩士，1994年特種考試警察人員考試乙等考試行政警察人員及格，曾任縣警察局刑事警察大隊小隊長、警察局金湖分局巡佐、金湖鎮公所課員、縣府觀光處及民政處科長等職務。

7、金門縣金城鎮戶政事務所主任蔡美玉，現年59歲，國立金門大學觀光管理系碩士，2011年公務人員升官等考試薦任考試一般民政科及格，曾任金湖鎮公所里幹事、金湖鎮開瑄國民小學幹事、消防局課員、陶瓷廠人事管理員及縣府民政處戶政科科長等職務。

8、金門縣金湖鎮戶政事務所主任黃聿標，現年55歲，國立高雄大學高階經營碩士班畢業，2003年委任公務人員晉升薦任官等訓練合格，曾任縣立金沙國民中學人事主任、金寧國民中小學人事主任、金門日報社經理、體育場場長及殯葬管理所所長等職務。

9、金門縣金沙鎮戶政事務所主任許光前，現年45歲，國立金門大學國際暨大陸事務學系碩士，2017年公務人員升官等考試薦任考試一般行政科及格，曾任縣殯葬管理所組員、縣府行政處科員、民政處科長及縣立體育場場長等職務。

縣府指出，在調任非新主官部分，原縣地政局局長許鴻志調任縣府參議，並自9月16日起代理金門縣稅務局局長、原縣農業試驗所所長楊慧明調任縣府建設處農林科科長。

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