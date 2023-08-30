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蔣萬安雙城論壇致詞 隨團議員陳政忠高評價：歷屆市長最好

台北市長蔣萬安早上在雙城論壇的致詞內容，同行議員給予高評價；圖為參觀上海城市規劃展示館與上海台辦主任鍾曉敏等人合影。（記者何玉華攝）

台北市長蔣萬安早上在雙城論壇的致詞內容，同行議員給予高評價；圖為參觀上海城市規劃展示館與上海台辦主任鍾曉敏等人合影。（記者何玉華攝）

2023/08/30 15:39

〔記者何玉華／上海報導〕台北市長蔣萬安今（30）日在雙城論壇以「江湖行舟」形容兩岸關係，認為不該是「過盡千帆皆不是」，但也不應該一廂情願的認為「輕舟已過萬重山」，更舉俞大維、張愛玲為例，論述兩個城市的緊密關聯，隨團的台北市議員給予極高評價，無黨籍資深議員陳政忠認為，整體表現是歷屆市長最好的。

陳政忠說，蔣萬安以「雙城好、兩岸好」為主題的致詞，充份表達了台北市與上海市雙城的互動，建立良好的溝通對促進兩岸的穩定與和平是正面功能，尤其，在兩岸關係緊張局勢的當下，更具積極意義。

陳政忠認為，蔣萬安以較生活化的方式，以歷史的連結拉近兩市之間的關係，最重要的是，他完整提出了台北市作為一個現代化城市中，有別於上海市的競爭差異與優勢。

他個人總體觀察，蔣萬安的頭腦清醒、論述層次分明、主題明確，整體表現相較於歷屆市長而言，是最為突出的。

國民黨議員張斯綱認為，講稿內容從人的觀點出發，不只是談數字或過去的歷史，從知名的、熟悉的俞大維、張愛玲出發，點切得不錯，讓人感受到很有溫度，而不只是檯面上的交流活動，給予高度評價「九十分」；至於用江湖行船等形容兩岸關係，他認為，雙方都要有共同的想法跟做法，不能相互勉強。

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