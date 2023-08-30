國民黨徵召桃市議員陳瑛 天籟歌后參加復興區長補選

國民黨提名市議員陳瑛參加復興區長補選，陳瑛有付好歌喉還開過演唱會，堪稱是議會的天籟歌后。（國民黨團提供）

2023/08/30 13:11

〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨桃園市黨部今天召開復興區第3屆區長補選提名小組會議，通過提名市議員陳瑛代表國民黨參選復興區長補選，原本參選意願強烈的復興區代表會主席張倉豪，放棄參選禮讓陳瑛，陳瑛除問政犀利外，也是議會的天籟歌后；另民進黨籍原民會副主委蘇佐璽、無黨籍前區長曾志湘，也都傳出可能參選。

陳瑛已經擔任四屆山地原住民選區議員，由於具有好歌喉，以往議會總質詢，都會利用最後五分鐘清唱，在議會引起迴響，她也曾在文化局演藝廳開演唱會，堪稱是議會天籟歌后。

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復興區長游正英於6日病逝，桃園市選委會依規定要在3個月內完成補選，國民黨內有張倉豪、陳瑛表達爭取參選區長補選意願，由於兩人爭取提名參選意願強烈，一度陷入僵局，經市長張善政、議長邱奕勝及市黨部主委黃敏恭多次協調後，張倉豪經思考後願意禮讓陳瑛代表參選。

國民黨桃園市黨部今上午10點30分召開，復興區第3屆區長補選提名小組會議，由市黨部主委黃敏恭主持，小組成員決議建議徵召陳瑛參選，並陳報中央黨部提名；黃敏恭也肯定陳瑛多年來大力爭取原住民權益及福利，相信一定能夠得到選民的支持，也感謝張倉豪為了國民黨團結而禮讓。

民進黨部分，蘇佐璽是前大成國中校長，在地方上相當活躍，也頗獲支持，但如今高升原民會副主委，屬於副部長級，是否參與區長補選仍待評估；另無黨籍前區長曾志湘與民進黨關係良好，民進黨也不排除不提名而策略支持曾志湘參選。

國民黨提名市議員陳瑛參加復興區長補選，陳瑛有好歌喉還開過演唱會，堪稱是議會的天籟歌后。（國民黨團提供）

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