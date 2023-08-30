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首頁　>　政治

陳佩琪爆柯文哲若當選要她進總統府當醫生 綠營批還沒當選就封官

陳佩琪（右）爆料，柯文哲稱自己當選總統後，陳可以申請當總統府醫務室的醫師。（資料照）

陳佩琪（右）爆料，柯文哲稱自己當選總統後，陳可以申請當總統府醫務室的醫師。（資料照）

2023/08/30 11:23

〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨總統參選人柯文哲的太太陳佩琪昨爆料，她與柯文哲聊到退休計畫時，柯談到「總統府裡好像有醫務室，我當選後妳可以申請去那邊當醫師」。對此，民進黨立委許智傑今（30）日直言，真的太誇張，柯文哲還沒當選總統就開始封官，民眾觀感不好，應避免瓜田李下。

陳佩琪昨晚在臉書發文表示，常有人會問她退休計畫，某天早餐時間和柯文哲聊到此議題，柯突然頭一歪， 若有所思地說，「總統府裡好像有醫務室耶，我當選後妳可以申請去那邊當醫師啊」。她抱怨，柯文哲迫不及待幫她找下個工作，還說「我當然知道他在想什麼，從今年2月退休後只能靠退休金過活，嘴巴常叫我不可退休，他說老婆沒了工作就沒人幫忙賺錢養家了」。

對此，民進黨立委林楚茵受訪表示，夫妻之間的打情罵俏，外人沒有什麼好評論的，但需要提醒柯文哲的是，總統府醫務室的醫生是屬於國軍系統，也就是說，不是總統當選人就可以隨便編派醫務室的醫生；她也要提醒，總統府有許多的志工單位，退休之後可以選擇到總統府來當志工。

許智傑則說，柯文哲應該是在開玩笑的吧，如果是真的，那就真的太誇張了，還沒當選總統就開始封官，一下子要前立委黃國昌當法務部長，一下子家人又自爆要進入總統府當醫師，這樣民眾觀感不好，呼籲參選人的家人都該避嫌，避免瓜田李下。

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