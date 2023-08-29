蔣萬安逛上海城隍廟口夜市 民眾知其帥不知其人

台北市長蔣萬安29日走訪上海城隍廟夜口小吃街，吸引不少當地民眾圍觀拍照，以為是哪個明星來了。（記者何玉華攝）

2023/08/29 22:02

〔記者何玉華／上海報導〕台北市長蔣萬安今（29）天抵達上海參加雙城論壇，晚上體驗上海夜經濟，走訪上海城隍廟夜口小吃街，在大批媒體簇擁下，吸引不少當地民眾圍觀拍照；蔣萬安熱情地與當地民眾互動並告知來自台北，邀請民眾到台北玩。

蔣萬安率市府團隊與台北市議會議長戴錫欽等十三名議員，一行晚間與上海市長龔正等人晚宴後，前往上海城隍廟口夜市小吃街，台灣隨行媒體簇擁，加上上海方安排的維安人員，大批人簇擁著蔣萬安前進，引起當地民眾圍觀，不少人紛紛拿出手機拍照。

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蔣萬安一身白襯衫，在夜間及維安人員的深色西裝包圍下，顯得相當搶眼；不少當地人直呼好帥，以為是韓星，相互詢問是誰，在媒體或議員告知下，有人才知道是來自台北市的市長蔣萬安，詢問4、5個人都不知道「蔣萬安」其人，終於碰到一個之前聽過蔣萬安的，說是之前看過海峽兩岸節目得知的。

蔣萬安一一品嘗了上海小點心、大腸包小腸、寧波湯圓，他說自己最愛芝麻湯圓，接著參訪剪紙手藝，繞行一圈，他也主動地跟民眾互動，有遇到來自安徽的朋友，他便大聲說自己來自台北，「歡迎到台北玩」。

台北市長蔣萬安與市議員一行人，29日晚上走訪上海城隍廟夜口小吃街。（記者何玉華攝）

台北市長蔣萬安被寧波湯圓店的湯圓吸引，直呼自己最愛芝麻湯圓。（記者何玉華攝）

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