接見德國議員訪團 陳建仁︰台灣可協助建立對中威脅完全認識

行政院長陳建仁今日下午於政院玉山廳接見「德國聯邦國會議員訪團」。（記者陳鈺馥攝）

2023/08/29 18:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長陳建仁今日下午於政院玉山廳接見「德國聯邦國會議員訪團」一行，陳揆致詞強調，台灣處在威權擴張的前線，與德國同享自由、民主、人權等普世價值，台灣有豐富經驗和充分資訊，可以協助德方建立對中國威脅的完全認識。

陳建仁表示，他代表行政院歡迎德國議員一行6人訪台，首先要感謝德方對我國參與世界衛生組織的支持，也要感謝議員在今年5月的德國國會投票當中，要求德國聯邦政府繼續推動台灣以觀察員身分參加世界衛生大會及世衛組織的活動。

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陳建仁指出，支持台灣參與國際組織的活動已經成為德國國會跨朝野政黨的共同主張， 這份善意和友誼，台灣人民都深切體會，並且衷心感謝。聯邦政府今年7月13日公布對中國戰略之前，基民、基社聯盟也在4月公布對中政策的基本立場。

陳建仁談及，全文28頁中有7處提到台灣，其中更分析中國有侵略野心，強調維護台海和平有其戰略意義，德國應該強化對台灣的支持，強化南海、台海維持現狀，並且呼籲歐盟增加經濟制裁力道，以增強嚇阻效果，一旦中國武力犯台，就應立即採取有效的經濟制裁來加以反制，在在顯示基民、基社聯盟對台海和平穩定的關切與重視。

陳建仁說，台灣處在威權擴張的前線，與德國同享自由、民主、人權等普世價值，台灣有豐富經驗和充分資訊可以協助德方建立對中國威脅的完全認識，其實台灣的民主自由也曾受到許多民主夥伴的支持，衷心期盼台德在現有基礎上繼續加強合作，擴大深植 互惠雙贏、永續友好的合作關係。

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