蔡總統下週出訪非洲友邦史瓦帝尼 4立委隨團

蔡英文總統將於9月5日至8日率團訪問非洲友邦史瓦帝尼王國，總統府25日舉行記者會說明訪問行程。（中央社）

2023/08/29 17:22

〔記者陳昀／台北報導〕蔡英文總統9月5至8日將率團訪問非洲友邦史瓦帝尼王國，訪團成員除了經濟部長王美花、僑委會委員長徐佳青、高雄市長陳其邁、總統府副秘書長張惇涵、外交部次長李淳等人，府今也公佈隨團出訪的4位立委包含民進黨的邱志偉、邱泰源、范雲及民眾黨的邱臣遠。

總統府發言人林聿禪今表示，總統府日前依照慣例，協請立法院邀請各黨團委員參與總統此次「邦誼同慶 合作永續」出訪行程，此次隨團出訪的4位立法委員分別為邱志偉、邱泰源、范雲、邱臣遠。

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林聿禪表示，總統府感謝立法院協助溝通協調，也感謝4位立委一同出訪我國友邦史瓦帝尼，共同為台灣的外交工作打拚。

今年適逢我國與史瓦帝尼王國建交55周年、史瓦帝尼王國獨立建國滿55周年，以及史王恩史瓦帝三世的55歲生日。蔡總統此行除了展現我國對堅實盟邦的重視，也希望藉由此次訪問再強化雙邊合作關係。

訪團成員包含經濟部長王美花、僑委會委員長徐佳青、高雄市長陳其邁、總統府副秘書長張惇涵、外交部次長李淳，另將邀請朝野黨團立委隨團出訪。陳其邁隨同出訪，主要是高雄市與史國首都姆巴巴內市正進行建立姊妹市的計畫，雙方希望未來在教育、青年交流等方面深化合作。

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