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捲入「im.B」北檢調查 鄭文燦辦公室：坦蕩處理禁得起考驗

行政院副院長鄭文燦。 （資料照）

行政院副院長鄭文燦。 （資料照）

2023/08/29 16:39

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〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北地檢署偵辦im.B吸金案，查出7年來吸金高達90億元，29日以違反《銀行法》等罪，起訴台灣金隆公司及曾國緯等30人。國民黨告發行政院副院長鄭文燦部分，北檢另分他字案調查；行政院副院長鄭文燦辦公室今日透過聲明強調，國民黨林金結議員等人的指控，完全是任意編故事，已提出告訴，捍衛自身清白。

國民黨議員今年5月提出告發，指控鄭文燦受曾國緯請託警察人事案，鄭文燦辦公室今日駁斥，鄭文燦不認識曾國緯，也沒有往來，曾國緯也未曾向鄭副院長拜託警察人事案。林金結等人的指控，完全是任意編故事，提不出任何事實，確實是真實的惡意，因此，已於今年5月30日向抹黑的國民黨民代共7人提出告訴，捍衛自身清白。

鄭文燦表示，北檢受理告發，立他字案調查，是正常程序。他會完全配合司法單位釐清真相，把所有證據攤在陽光下，一切都是坦蕩蕩處理，禁得起考驗。

鄭文燦指出，告發他的國民黨民代，沒有證據，明知警政署及調查局都曾說明鄭文燦無涉此事，卻仍用抹黑取代事實。

鄭文燦強調，提告目的是希望讓不實指控在司法過程中獲得釐清。他有信心，真相只有一個，就是鄭文燦不認識曾國緯，也無涉此事。

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