嗆郭台銘幕僚2486 館長崩潰：郭柯侯打到你死我活、屁滾尿流

鴻海創辦人郭台銘昨宣布投入2024總統大選，引發外界議論，「館長」陳之漢昨晚在直播上為此崩潰飆罵郭、柯、侯3人「打個你死我活、屁滾尿流」，民進黨參選人賴清德就在旁邊等贏。（圖擷自YouTube）

2023/08/29 08:27

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘昨宣布投入2024總統大選，引發外界議論，「館長」陳之漢昨晚在直播上為此崩潰飆罵郭、柯、侯3人「打個你死我活、屁滾尿流」，民進黨參選人賴清德就在旁邊等贏，還批郭台銘身邊的人都是一些「三教九流、2486（阿薩布魯）」。

郭台銘昨正式宣布參選總統，館長昨晚在直播時稱，目前民進黨連任指日可待，賴清德在旁邊等著贏，如果讓賴清德當總統，台灣就完了，並稱台灣的未來掌握在郭、柯、侯3個人手裡，郭、柯、侯現在卻在旁邊打個你死我活、刀刀見血、刀刀見骨，打到屁滾尿流，3個人打得都快沒命了，館長為此怒吼「看到那些既得利益者準備開開心心的分贓，你們可以忍嗎？」

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館長也提到，希望郭、柯、侯3人能坐下來好好談談，站在同一陣線一起作戰，來「打一場最偉大的戰爭」，戰爭名稱叫做「下架民進黨」，修理這些側翼，讓這些抹黑的政論節目滾蛋。館長強調「我再次拜託你們3位，以台灣蒼生為念，以拉下民進黨為優先」。

館長也砲轟，郭台銘身邊欠缺會說真話的人，都是一些「三教九流、2486（阿薩布魯）」。針對楊志良不滿被調侃是郭陣營的「館長」，並稱「我講話哪一句話不對？館長罵三字經，我沒罵三字經，我只說Ｘ蛋而已，沒有三字經啊」。館長則表示沒有意見，也不在意楊志良說些什麼。

對於有網友質疑館長的相關言論都是為了自己，館長也怒嗆「被民進黨害得最嚴重的是我，打得最用力的也是我，我今天他X的在網路上看到那些小人得志的嘴臉！大家都看到了！不要說只有館長看到！你們瞎了嗎！你們可以忍嗎！你們可以吞嗎！」

館長也批評，郭台銘身邊的人都是一些「三教九流、2486（阿薩布魯）」。（圖擷自YouTube）

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