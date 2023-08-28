郭台銘宣布參選總統 盧秀燕表態力挺「大直男」

盧秀燕晚上在臉書發文支持侯友宜。（翻攝盧秀燕臉書）

2023/08/28 23:19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕鴻海集團創辦人郭台銘宣佈參選總統，白天台中市長盧秀燕表示上班不評論，但卻在晚上發文大讚侯友宜是「大直男」、「不會花言巧語」，但真誠踏實，不懂浪漫鋪陳，唯有實際行動；她並指2024的國際情勢已經威脅到台灣的下一代，請託大家支持侯友宜；採用另一種方式來力挺侯友宜。

盧秀燕在今晚近11點在臉書發文稱讚侯友宜，指侯友宜是大直男，而大直男或許很無趣，但她認為真誠、勇敢、有行動力正是此時台灣最需要的領導人。治國好比持家，要照顧家中每個不同成員的不同需求，哄哄孩子或許能安撫一時，但沒有實際解決家人的需求，仍非長久之計。

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她表示，侯友宜參選總統後，第一次到台中就承諾建設台中捷運藍線，他了解台中市民的需求，率先承諾台中市民，用實際的行動給予台中支持，直來直往的鐵漢性格，國家交給侯友宜，「我很放心」。

盧秀燕表示，鐵漢的背後，其實來自侯友宜兄的柔情；過去他不願國人受歹徒欺凌，所以他出生入死，現在他不捨國家陷入對立，所以他挺身而出。

盧秀燕表示，她跟侯友宜兄一起走過國民黨最低潮的時候，2024的國際情勢已經威脅到台灣的下一代，現在是國民黨重返執政的關鍵時刻，她要請託所有好朋友，給侯友宜力量，給侯友宜溫暖，給侯友宜持家的機會，讓鐵漢來看顧我們的未來。

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