為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

蘇拉颱風影響恐延至週末 政院指示各級政府警戒

蘇拉颱風逼近台灣，行政院長陳建仁今天邀集相關部會召開前置情資研判會議。（資料照）

蘇拉颱風逼近台灣，行政院長陳建仁今天邀集相關部會召開前置情資研判會議。（資料照）

2023/08/28 20:22

〔記者鍾麗華／台北報導〕蘇拉颱風逼近台灣，行政院長陳建仁今天邀集相關部會召開前置情資研判會議，要求各部會啟動防颱整備作業。由於蘇拉颱風影響恐將延續至週末假期，行政院指示各級政府務必上緊發條提高警戒，預先積極周延部署做好各項整備措施，並應持續監控颱風動態，加強宣導民眾做好防颱準備。

因應颱風外圍環流於陸地造成強陣風衝擊，行政院指示內政部通報地方政府加強防颱警戒，對於招牌及施工中鷹架、機具設備、廣告物、圍籬、路樹等應加強固定，避免脫落或掉落情事。另外，針對近年於民眾於家中屋頂、農地、魚塭及山坡地鋪設太陽能電板部分，亦特別呼籲提醒民眾，應預先檢查加強相關防護作為。

針對颱風在海面上所帶來強風長浪威脅，行政院則指示交通部及內政部通知所屬與地方政府，針對海域觀光景點可能因長浪引發瘋狗浪，應適時運用災防告警系統及各項多元管道主動發布預警提醒民眾，並指示海洋委員會海巡署配合辦理岸際勸離及管制作業。

同時行政院亦指示農業部宣導沿海養殖漁業落實相關防護措施，並要求漁業電臺加強通報宣導海上作業漁船人員注意安全，而由交通部督促航政單位強化停泊港區船隻強化碼頭繫纜作業，同時持續運用現行智慧航安監控系統協助掌握船隻航行安全。

由於本週三為全國國小、國中及高中開學日，預估民眾因開學及暑假結束，而提升陸、海、空運之交通運輸需求，行政院特別要求交通部預劃各項交通運輸配套措施，針對航線停駛與道路預警管制，務必提早宣導民眾。另考量本週適逢西半部及澎湖地區大潮，指示經濟部及內政部加強防洪排水系統設施整備作業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
蘇拉颱風今23:30海警、明午後陸警 南部、台東首當其衝
2023/08/28 20:19

蘇拉颱風今23:30海警、明午後陸警 南部、台東首當其衝
中颱蘇拉來勢洶洶 嘉義蚵民急把蚵棚拖回港區避風
2023/08/28 17:57

中颱蘇拉來勢洶洶 嘉義蚵民急把蚵棚拖回港區避風

塞爆瘦身門診的98%成功率甩油法！
最快今23：30發海警！雙颱藤原效應 「蘇拉」恐再被拉回台灣
2023/08/28 17:34

最快今23：30發海警！雙颱藤原效應 「蘇拉」恐再被拉回台灣
蘇拉來了！ 卡努重災區仁愛鄉受災戶今趕緊堆沙包防颱
2023/08/28 17:05

蘇拉來了！ 卡努重災區仁愛鄉受災戶今趕緊堆沙包防颱

後升息時代必備基金
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播