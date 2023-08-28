蘇拉颱風影響恐延至週末 政院指示各級政府警戒

蘇拉颱風逼近台灣，行政院長陳建仁今天邀集相關部會召開前置情資研判會議。（資料照）

2023/08/28 20:22

〔記者鍾麗華／台北報導〕蘇拉颱風逼近台灣，行政院長陳建仁今天邀集相關部會召開前置情資研判會議，要求各部會啟動防颱整備作業。由於蘇拉颱風影響恐將延續至週末假期，行政院指示各級政府務必上緊發條提高警戒，預先積極周延部署做好各項整備措施，並應持續監控颱風動態，加強宣導民眾做好防颱準備。

因應颱風外圍環流於陸地造成強陣風衝擊，行政院指示內政部通報地方政府加強防颱警戒，對於招牌及施工中鷹架、機具設備、廣告物、圍籬、路樹等應加強固定，避免脫落或掉落情事。另外，針對近年於民眾於家中屋頂、農地、魚塭及山坡地鋪設太陽能電板部分，亦特別呼籲提醒民眾，應預先檢查加強相關防護作為。

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針對颱風在海面上所帶來強風長浪威脅，行政院則指示交通部及內政部通知所屬與地方政府，針對海域觀光景點可能因長浪引發瘋狗浪，應適時運用災防告警系統及各項多元管道主動發布預警提醒民眾，並指示海洋委員會海巡署配合辦理岸際勸離及管制作業。

同時行政院亦指示農業部宣導沿海養殖漁業落實相關防護措施，並要求漁業電臺加強通報宣導海上作業漁船人員注意安全，而由交通部督促航政單位強化停泊港區船隻強化碼頭繫纜作業，同時持續運用現行智慧航安監控系統協助掌握船隻航行安全。

由於本週三為全國國小、國中及高中開學日，預估民眾因開學及暑假結束，而提升陸、海、空運之交通運輸需求，行政院特別要求交通部預劃各項交通運輸配套措施，針對航線停駛與道路預警管制，務必提早宣導民眾。另考量本週適逢西半部及澎湖地區大潮，指示經濟部及內政部加強防洪排水系統設施整備作業。

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