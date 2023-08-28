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批郭台銘仗著有錢 李乾龍嘆成「和平絆腳石」：何必當民主罪人？

李乾龍表示，郭台銘參選只是成為兩岸和平的絆腳石。（資料照）

李乾龍表示，郭台銘參選只是成為兩岸和平的絆腳石。（資料照）

2023/08/28 17:10

〔記者甘孟霖／新北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘今（28日）終於宣布投入2024總統大選，並將展開連署，力求促成在野陣營整合。對此，前國民黨秘書長、先嗇宮董事長李乾龍批評郭對主流民意幫倒忙，成為和平的絆腳石，「何必當台灣民主罪人」？

郭台銘今召開記者會，高調宣布將投入2024選戰，也喊出要用4年換取台海和平50年，更說若中共政權威脅要沒收鴻海財產，他會說「Yes，please do it」。

對此，李乾龍表示，人無信不立，不管做生意、政治，或是待人處世上，人都應該言而有信，郭說要整合，應該要展現高度，才會讓人信服，不能仗著自己口袋有錢就為所欲為，口口聲聲說要謀和平，根本是幫倒忙。

他說，主流民意就是希望政黨輪替，郭想上位應該以德服人，如今的作為無疑是把2300萬台灣人民生命財產推向戰爭，對和平一點幫助都沒有，如果郭真的有能耐帶來50年和平，那他樂觀其成，否則就是和平的絆腳石，何必當台灣民主的罪人呢？希望郭台銘要三思，不要變成三輸，輸掉信用、兩岸和平，也悖離主流民意。

他也提到，郭台銘說不怕中共沒收鴻海財產，也只是「草蜢弄雞公」，逞口舌之快而已罷了。

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