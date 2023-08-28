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郭台銘終於宣布參選 矢板明夫：實現總統夢需走這4步

郭台銘28日宣布以獨立參選人身分投入2024總統大選，引發台灣各界關注。（記者羅沛德攝）

郭台銘28日宣布以獨立參選人身分投入2024總統大選，引發台灣各界關注。（記者羅沛德攝）

2023/08/28 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘今（28）日宣布以獨立參選人身分投入2024總統大選，引發台灣各界關注。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫分析郭台銘若要實現總統夢所需完成的4步方針，引發討論。

矢板明夫今下午針對郭台銘宣布參選一事在臉書發文表示，「郭說他參選的目的是為了『整合在野勢力』，雖然邏輯有些讓人看不懂，但終於可以讓大家心上懸著的石頭落地了。從今天起，政論節目的名嘴們不用天天猜測郭董的心思了。選情向前邁進了一步。」

矢板明夫認為，郭台銘若想實現總統夢，今後至少要走「4步」，首先就是連署超過29萬人，這步對擁有自己鐵粉族群的郭而言並不難；再來就是和民眾黨合作，也就是說服柯文哲擔任副總統或其他職務，「這就很難了，民眾黨雖沒錢也沒人，但是確實獲得了不少年輕人的支持。這場選舉，柯文哲即使沒有選上總統，民眾黨在立法院的席位也一定增加，甚至有可能在國會扮演關鍵少數的角色，現在和郭董合作，很可能會縮小該黨的成長空間，所以我認為可能性不太大。」

他接著說，假若第2步真的達成，那才有機會跨出第3步，也就是和國民黨合作，說服侯友宜擔任副總統或其他職務，「這一點更困難，因為國民黨是超級愛面子的政黨。2004年連宋配的時候，明明宋楚瑜在2000年的選舉時得票率高很多，但連戰堅決不讓出總統的位子，硬要讓宋楚瑜當副的。這一次，要國民黨放下面子也很困難，那麼郭董只能操縱棄保了。說句老實話，要想把一個百年政黨正式提名的候選人棄掉，可能性十分渺茫。」

走完前三步，順利整合在野這件事萬一又真的能夠完成，第4步就是和民進黨賴清德對決。矢板明夫指出，「兩個候選人要比的是政策、能力、口才、團隊和人品。賴清德當過國大代表、立法委員、台南市長和副總統，有豐富的從政經驗，也經歷過大大小小的選舉檢驗。而郭董，是第一次出來選舉，面對很多未知數，這一仗，對郭董來說，也是一場硬仗。」

最後矢板明夫表示，「儘管如此，我還是要說，郭董是所有在野黨候選人中，對兩岸政策論述得最清楚的人。他提出的『金門宣言』，儘管我認為並不代表台灣的主流民意，但是提供了一個大家可以探討兩岸政策的平台。」

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