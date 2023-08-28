新加坡《聯合早報》記者提問 郭台銘下一秒反問對方「來台幾年？」

鴻海創辦人郭台銘今（28）日上午舉辦記者會，宣布獨立參選2024總統大選。（記者羅沛德攝）

2023/08/28 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘今（28）日上午舉辦記者會，宣布獨立參選2024總統大選。消息一出，引起各界議論，同時還傳出他在記者會上，羞辱向他提問的外國特派記者，媒體人謝曜州對此砲轟「郭董根本是在嚴重羞辱新聞業。」

據了解，郭台銘今早舉辦的記者會當中，有一名新加坡《聯合早報》特派記者提問：「很多人認為在野陣營支持度已不到6成，代表主流民意的基礎正在慢慢削弱中，且至今沒有人公開說，為了整合可以當副手，而郭曾說過可以在不設任何前提的狀況下與其他候選人喝咖啡，那是否也包括郭為了整合可以不選，或是當副手的選項。」

請繼續往下閱讀...

不料郭台銘聽完提問後，竟先是反問對方「來台幾年？」，在得到答案後竟開始接連調侃這名記者，稱對方沒有保持《聯合早報》在新加坡的風格，來台短短幾年就學會台灣記者設陷阱，企圖讓他「掉下去」。

對此，媒體人謝曜州稍早在臉書發文，「他不斷要記者提問，只要人家問，就羞辱媒體。最後直接說新聞業就是製造業，主持人還搞笑地說：感謝所有的製造業者」，他忍不住怒轟郭董嚴重羞辱新聞業，更狠批，「爛透了！各家媒體今天寫他新聞的同業們，不覺得很幹嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法