為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

新加坡《聯合早報》記者提問 郭台銘下一秒反問對方「來台幾年？」

鴻海創辦人郭台銘今（28）日上午舉辦記者會，宣布獨立參選2024總統大選。（記者羅沛德攝）

鴻海創辦人郭台銘今（28）日上午舉辦記者會，宣布獨立參選2024總統大選。（記者羅沛德攝）

2023/08/28 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘今（28）日上午舉辦記者會，宣布獨立參選2024總統大選。消息一出，引起各界議論，同時還傳出他在記者會上，羞辱向他提問的外國特派記者，媒體人謝曜州對此砲轟「郭董根本是在嚴重羞辱新聞業。」

據了解，郭台銘今早舉辦的記者會當中，有一名新加坡《聯合早報》特派記者提問：「很多人認為在野陣營支持度已不到6成，代表主流民意的基礎正在慢慢削弱中，且至今沒有人公開說，為了整合可以當副手，而郭曾說過可以在不設任何前提的狀況下與其他候選人喝咖啡，那是否也包括郭為了整合可以不選，或是當副手的選項。」

不料郭台銘聽完提問後，竟先是反問對方「來台幾年？」，在得到答案後竟開始接連調侃這名記者，稱對方沒有保持《聯合早報》在新加坡的風格，來台短短幾年就學會台灣記者設陷阱，企圖讓他「掉下去」。

對此，媒體人謝曜州稍早在臉書發文，「他不斷要記者提問，只要人家問，就羞辱媒體。最後直接說新聞業就是製造業，主持人還搞笑地說：感謝所有的製造業者」，他忍不住怒轟郭董嚴重羞辱新聞業，更狠批，「爛透了！各家媒體今天寫他新聞的同業們，不覺得很幹嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
談民進黨和郭台銘對中差異 張之豪：郭面對中國就像兔子
2023/08/28 16:04

談民進黨和郭台銘對中差異 張之豪：郭面對中國就像兔子
郭台銘宣布獨立參選2024總統 連署門檻需超過29萬份
2023/08/28 11:55

郭台銘宣布獨立參選2024總統 連署門檻需超過29萬份

台74六順橋匝道動工 坤悅攻頂太平區最核心
郭台銘宣布參選總統 雲林縣議會民進黨團質疑中國文攻武嚇郭抗議過嗎？
2023/08/28 11:34

郭台銘宣布參選總統 雲林縣議會民進黨團質疑中國文攻武嚇郭抗議過嗎？
國民黨全代會過了1周 他酸侯友宜還是侯友宜
2023/07/31 10:24

國民黨全代會過了1周 他酸侯友宜還是侯友宜

後升息時代必備基金
T台挺柯文哲？ 他駁斥反被嗆「打仗派你去沙灘」
2023/07/24 13:07

T台挺柯文哲？ 他駁斥反被嗆「打仗派你去沙灘」
周二無聊夜晚 知名主持人謝曜州好懷念郭董
2023/06/07 11:42

周二無聊夜晚 知名主持人謝曜州好懷念郭董
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播