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郭台銘選總統 中市議員李中籲非綠力量請盧秀燕參選

郭台銘參選，國民黨中市議員李中表示，請非綠陣營邀請盧秀燕出來參選。（記者蘇金鳳攝）

郭台銘參選，國民黨中市議員李中表示，請非綠陣營邀請盧秀燕出來參選。（記者蘇金鳳攝）

2023/08/28 14:30

［記者蘇金鳳／台中報導］郭台銘宣佈參選總統，一向支持台中市長盧秀燕參選的中市議員李中表示，郭台銘參選對藍營及反民進黨團隊是重大的打擊，再次呼籲非綠力量一同請盧秀燕出來參選才有勝選可能；參選中市第六選區立委的民進黨中市議員江肇國表示尊重，指民進黨現今的總統及立委參選人都是穩紮穩打。他表示，在野的總統候選人心中是詭譎莫測，一日數變，不論誰參選一樣給予祝福願意為台灣出一份力量。

江肇國表示，在野黨如何演變是合作還是各自參選有待觀察，民進黨的總統及立委參選人都是穩紮穩打，繼續尋求選民的認同，讓民眾知道過去8年民進黨執政的政績，民眾相信民進黨是值得信任的，帶領台灣繼續前進的政黨。

李中表示，郭台銘有一定的支持度，可是這個支持度都是來自反民進黨的陣營。李中指出，大家都知道「下架民進黨」是藍營及反民進黨的共識，參選的人愈多，代表非綠陣營的實力被分散，他請郭台銘先生好好的再想一想。

李中也表示，當然其他包括國民黨以及民眾黨這兩方面也必須慎重的考量，參選的人愈多，等於是奉送這一次的總統大選給民進黨，這是國民黨、民眾黨及郭台銘都要好好考量。

李中強調，目前還是有一個很適當的人選，就是台中市長盧秀燕，因為盧秀燕如果參選，郭台銘的支持度會顯著的降低，郭台銘很有可能退選，盧秀燕整合反對黨的力量，可以勝選，他認為反對民進黨力量可以請盧秀燕出來參選，讓藍營反對民進黨的這些人可以大團結，完成這次總統的勝利。

江肇國則表示，在野的總統候選人心中是詭譎莫測，一日數變，不論誰參選一樣給予祝福願意為台灣出一份力量。江表示，在野黨如何演變是合作還是各自己參選有待觀察，民進黨的總統及立委參選人都是穩紮穩打，繼續尋求選民的認同，讓民眾知道過去8年民進黨執政的政績，民眾相信民進黨是值得信任的，帶領台灣繼續前進的政黨。

郭台銘參選，民進黨中市六選區立委參選人江肇國表示祝福。（記者蘇金鳳攝）

郭台銘參選，民進黨中市六選區立委參選人江肇國表示祝福。（記者蘇金鳳攝）

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