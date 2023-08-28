黃國昌佔國有地做停車場未改善 新北市府開罰6萬

時代力量前立委黃國昌汐止區住家涉嫌佔用國有地違規做停車場，市府今天開罰6萬元。（新北城鄉局提供）

2023/08/28 12:36

〔記者賴筱桐／新北報導〕時代力量前立委黃國昌位於新北市汐止區的住家被指控占用國有地，其中一塊位於都市計畫保護區的土地，因違規設置停車場，市府要求1個月內限期改善，今天屆期，相關局處上午辦理現勘，現場沒有具體改善作為，將裁處6萬元罰鍰。記者致電黃國昌電話未接，無法取得回應。

城鄉局表示，針對民眾陳情汐止區水源路2段在保護區內違規設置停車場情形，經市府發函勸導違規行為人及土地所有權人，要求1個月內限期改善，市府今天上午邀集交通局、農業局、城鄉局辦理稽查，現場沒有具體改善作為，將依照都市計畫法第79條規定，裁處違規行為人6萬元罰鍰。

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此外，黃國昌住家的透天厝位於非都市計畫區的保護區，遭國有財產署認定侵占國有地，面積約93平方公尺，連同鄰房8名佔用人，市府地政局上個月也發函佔用人，要求30天內恢復合法使用。

地政局表示，黃國昌日前收到限期改善的公文後提出意見陳述，希望獲知自家土地與國有地的界線，以利後續移除國有地上的佔用物，地政局已於8月21日上午會同國產署及黃國昌的代表人，於黃國昌住處明確告知界址點位。

據轉述，黃國昌代表人允諾，將會自行移除占用物。由於限期改善期限至9月7日，屆期地政局將前往勘查，若未改善將開罰6萬元。

時代力量前立委黃國昌汐止住家涉嫌佔用國有地，違規做停車場使用，市府限期改善的期限已到仍未改善。（新北城鄉局提供）

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