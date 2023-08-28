中8選區開戰 謝志忠點名控遭網軍攻擊、江啟臣酸綠營不要作賊喊捉賊

謝志忠出示遭網軍攻擊的留言。（記者張軒哲攝）

2023/08/28 11:17

〔記者張軒哲／台中報導〕民進黨台中市第8選區立法委員參選人謝志忠再度對決國民黨現任江啟臣，他今（28）日於競選總部召開記者會，指控粉專遭到大量機器人假帳號攻擊，呼籲對手來場君子之爭，不要躲在鍵盤後面當網軍黑手；江啟臣服務處指出，網軍攻擊應該要請教蔡英文、賴清德，因為一個被稱作是網軍頭、一個是被害者，民進黨不要作賊喊捉賊！

謝志忠指出，8月18日因為豪雨導致新社淹水，自己到現場會勘，之後在粉專上發文說明對新社淹水的處理方式，詎料，遭到近百個假帳號按怒、洗版，並且攻擊其他綠營議員，有留言指出「芒果是不在偷臭菜圭不做事」。另外，在8月25日在粉專推薦牛稼莊連3年獲得米其林必比登推介的貼文中，再次遇到多個假帳號留言洗版，要嚴正譴責對手的惡行。

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謝志忠指出，過去國民黨在主席選舉時，江啟臣也曾經被媒體揭露，持有網路機器人大軍，每月可以發出百萬則訊息。並且被指控有公關公司、金主共同經營側翼攻擊朱立倫，當時還被藍營人士還呼籲適可而止。因此合理懷疑，江啟臣或江啟臣團隊就是最大的嫌疑人。

謝志忠說，自己勤跑選區、會勘淹水、推薦美食卻引來網路機器人的攻擊，顯然是對手看到謝志忠勤跑選區，心裡著急了，因此開始用奧步洗版，想要在留言區帶風向。

江啟臣團隊指出，賴清德競選總部才剛對疑似用網軍洗留言一事回應表示：「距離選舉越近，這種造謠、移花接木的抹黑手法只會更多，望媒體善盡查證之責，不要淪為特定陣營的打手。」公眾人物本來就應該接受檢驗，不要把民意當敵意。不要選舉一到就捕風捉影、造謠抹黑。

江啟臣指出，從5月就質詢數位部解決網路詐騙，但到現在還是盜圖詐騙不斷，民代應多關心民眾遭到詐騙，一起好好監督蔡政府打詐無方、資安無能的問題，這才是身為民代的本務。

謝志忠指控粉專遭到大量機器人假帳號攻擊。（記者張軒哲攝）

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