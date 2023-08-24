賴清德基隆和平島拜廟：過去為民主打拚 未來為和平奮鬥

民進黨總統參選人賴清德今天先後到基隆市和平島天顯宮、八斗子度天宮參拜，為人民祈福，他說，未來若有機會帶領國家，他會為和平來奮鬥。（記者俞肇福攝）

2023/08/24 20:19

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨總統參選人賴清德今天（24日）到基隆市和平島天顯宮參拜時說，過去他是為民主打拚，未來他若有機會帶領國家，他將為和平奮鬥。

賴清德下午在民進黨籍的基隆市議長童子瑋、民進黨基隆市立法委員參選人鄭文婷、民進黨基隆市黨部主委蘇仁和等人陪同下，先後到和平島天顯宮、八斗子度天宮參拜，受到廟方與信眾熱烈歡迎，現場高呼「賴清德凍蒜」。

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賴清德致詞說，昨天是823砲戰，今天特別來到和平島參拜，除祈求神明保佑地方平安、順利發展外，未來他若有機會帶領國家，過去是為民主打拚，未來會為和平奮鬥。

賴清德說，和平無價，沒有人可以從戰爭得到好處，在這個目標和精神下，大家共同打拚合作，捍衛台灣國家安全，繼續推動民主、和平和繁榮發展，讓子孫世世代代在這片土地安居樂業。

賴清德說，除請大家支持他外，也請鄉親全力支持鄭文婷律師，鄭文婷過去在已故民進黨前立委王拓服務處服務，她從事義務性法律志工超過20年，非常有愛心和正義感，是名非常疼惜基層的政治人物。

賴清德說，鄭文婷的父親是開豆漿店的勞工，而他的父親過去是在礦坑工作的勞工，鄭文婷和他一樣認真唸書，鄭文婷擔任律師，他擔任醫師，鄭文婷放棄律師工作參選立委，他放棄醫師工作，參選國大代表、立委和市長，這次要參選總統，他與鄭文婷2人都有相同背景和理想，共同為台灣、為基隆打拚。

賴清德說，鄭文婷若能順利進入國會，除能發揮專業問政推動基隆建設外，在台灣面對國際社會各種挑戰，特別是區域霸權侵略的威脅下，鄭文婷也會站在第一線和他並肩打拚，除守住台灣主權外，也促進台灣的民主、和平和繁榮發展。

鄭文婷致詞說，賴清德曾說過「基隆的建設要算他一份」，賴清德若順利進入總統府，而她順利進入立法院服務，第1件事要拜託賴清德，讓基隆捷運在他的4年任期內動工，賴清德當場允諾。

民進黨總統參選人賴清德今天先後到基隆市和平島天顯宮、八斗子度天宮上香參拜，為人民祈福。（記者俞肇福攝）

賴清德到基隆市和平島天顯宮參拜。（記者俞肇福攝）

基隆市議長童子瑋（拿麥克風者）籲請鄉親力挺，最支持基隆建設的賴清德當選總統。（記者俞肇福攝）

賴清德說，未來若有機會帶領國家，他會為和平來奮鬥。（記者俞肇福攝）

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