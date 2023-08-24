兩岸團體旅遊何時恢復？ 陸委會：中方「正向回應」就能啟動

陸委會發言人詹志宏表示，「我們主動就是政策上要開了，只要中方正向回應，這個交流措施就能啟動」。 （記者陳鈺馥攝、資料照；本報合成）

2023/08/24 19:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會今日公布恢復兩岸團體旅遊的規劃，強調恢復中國團客來台，初期每日限額2000人次，也開放台灣旅行業組團赴中，初期每日2000人次為原則，將視中方回應，再確定實施日期。陸委會發言人詹志宏表示，「我們主動就是政策上要開了，只要中方正向回應，這個交流措施就能啟動」。

中國文化和旅遊部8月10日宣布恢復中國團客赴日、韓、美、德等78個國家或地區旅遊，但未含台灣，兩岸禁團令目前仍未解除。

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據了解，政府鑒於疫後恢復兩岸健康有序的交流，主動出擊宣布開放中國團客可以來台，實施日期視中方回應決定，若中共當局持續不願開放，基於對等公平原則，也不會開放台灣團客過去。

陸委會今日強調，國人參團赴中觀光旅遊部分，交通部觀光局協調旅行公協會協助律定赴中人次調控機制。該會將會同觀光局強化旅遊安全、人身自由及安全風險控管作為。若發生重大危害國人人身安全事件，政府將採取必要因應措施，包括暫停國人赴中團體旅遊，以維護國人安全。

中客來台團體旅遊部分，陸委會指出，將會同相關機關，在既有基礎上，檢視安全管理事項，包括許可證件申請及核發、入出境通關配套（CIQS）、通報機制及違常事件處理等，確保中客來台遵守相關法令規定。

陸委會指出，觀光局將強化旅遊市場和旅遊安全管理，建立緊急事故通報及協處機制，更新、檢視旅行社名單及相關資格，完善陸團品質管理及通報機制，並辦理旅行業者、相關人員的訓練及宣導等，以確保旅遊市場的健全運作。

針對中方若無善意回應，後續將如何處理？陸委會發言人詹志宏回應，已經呼籲一年多希望恢復健康有序的交流，去年也提出希望觀光客能夠恢復，中方年初也提出歡迎台灣組團過去，我方亦歡迎中客組團過來，之前是「空中對話」，現在是我們主動要開了，只要中方正向回應，這個交流措施就能恢復啟動。

此外，陸委會也宣布放寬中國籍人士來台商務交流，自8月28日起，恢復中國籍人士申請來台從事短期商務活動交流的參展及觀展、商務研習（含受訓）。邀請單位或中國籍人士涉及半導體、特定高科技產業，維持專案申請。

在強化管理方面，陸委會這次新增資格條件、邀請人數、來台停留期間規範。一、參展：邀請單位或受邀單位須為參展廠商；依參展廠商承租攤位數，每一標準攤位（9平方公尺）2人，每增加1個攤位可增加1人，原則不得逾10人；停留期間限展前2天至展後2天。

二、觀展：邀請單位須為經核准設立有案之我國參展廠商、受邀單位須為我國參展廠商的合作廠商，或具合作潛力之廠商或買家；每一我國參展廠商原則至多可邀請10人，且受邀廠商每家至多2人；停留期間限展前1天至展後1天。

三、商務研習：依邀請單位年度營業額限制邀請人數，原則不得逾100人（年度營業額未達1千萬元之企業，邀請不得逾10人；1千萬元至5千萬元之企業，邀請不得逾25人；5千萬元至1億元之企業，邀請不得逾50人； 1億元以上之企業，邀請不得逾100人）。

陸委會指出，恢復疫前兩岸人員往來及交流，需要兩岸雙方相互配合及創造條件，我方持續依據最新情勢，放寬中國籍人士入境管制措施，期盼中方亦採取作為，相向而行，以利相關規劃的推動及執行。

陸委會發言人詹志宏表示，「我們主動就是政策上要開了，只要中方正向回應，這個交流措施就能啟動」。 （記者陳鈺馥攝）

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