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侯喊4年觀光客破1800萬人次 民進黨：新北觀光人數六都倒數

國民黨總統參選人侯友宜24日在競選辦公室舉行觀光政策記者會，提出四大主張，緊急救活觀光產業。（記者劉信德攝）

國民黨總統參選人侯友宜24日在競選辦公室舉行觀光政策記者會，提出四大主張，緊急救活觀光產業。（記者劉信德攝）

2023/08/24 20:22

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜今公布觀光政策，保證4年內讓觀光客破1800萬人次；民進黨發言人卓冠廷引用台灣旅宿網統計數字打臉說，新北市疫後觀光人數2022年僅約290萬人，六都倒數第二、不及台北市一半，新北市政府也沒有仿效其他縣市加碼補助，觀光成績零分，市政都處理不好，國政更是淪為空談。

卓冠廷指出，在新冠疫情趨緩後，各縣市無不卯足全力推動觀光休閒產業，新北市卻毫無作為，根據《遠見雜誌》縣市長滿意度調查「觀光休閒」項目，新北市的排名從2020年的第4名大退步至2023年的第12名，這種拚觀光的成績，如何奢談要實現「觀光利國」的目標。

此外，截至2022年9月底，新北市轄內非法營業旅館及民宿各有24家及16家，其中未符合土地使用管制及建築管理相關規定，致未能取得登記證之非法旅館及民宿，自初次稽查發現缺失起，逾10年仍未改善且持續違規經營者，分別計有23家、7家，其中20家至今未完成建築物公共安全申報作業或申報結果不合格，顯示侯友宜根本無心打造觀光優質化環境，心中只想選總統。

卓冠廷也舉例，貢寮海洋音樂祭自2000年起至2019年共舉辦19屆，孕育無數樂團，但近年因疫情停辦3年，疫情趨緩後樂迷們都引頸期盼，新北市觀旅局卻說已改為2023年河海音樂季，形同將貢寮海洋音樂祭「沒收」，遭樂迷噓聲後，侯市長才改口說要續辦，根本就是「講甲一畚箕，做無一湯匙」。

卓冠廷說，感受是被比較出來的，反觀高雄市接連在上半年迎來Blackpink炫風，下半年又有英國搖滾天團酷玩樂團，更不用說高雄巨蛋下半年幾乎滿檔，「演唱會經濟」創造驚人效益。反觀新北市的室內表演場地卻只有一個，場地的展演限制了演唱會經濟的發展，新北市長卻顧著選總統，大開選舉支票，根本口惠而實不至，也難怪新北市的觀光敬陪末座。

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