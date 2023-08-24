郭台銘正告北京勿低估台灣人奮戰決心 曹興誠：砲口總算瞄對方向！

郭台銘23日在金門縣議會發表談話，呼籲北京停止對台文攻武嚇。（記者黃靖媗攝）

2023/08/24 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕昨天（23日）是八二三砲戰65週年，參選動作頻頻的鴻海集團創辦人郭台銘在金門縣議會發表演說，強調台灣人民絕不會主動挑起戰爭，但也絕不可能怯戰，北京當局務必停止對台文攻武嚇。對此，前聯電董事長曹興誠表示，「郭台銘的砲口總算瞄對了方向，我們欣見郭董不再槍口對內，能開始和大家一起團結面對中共的野心和威脅。」

郭台銘昨赴金門太武山公墓參加八二三砲戰65週年紀念活動後，到金門縣議會發表演說倡議兩岸和平，表示台灣人民絕不會主動挑起戰爭，但也絕不可能怯戰，呼籲北京當局不要低估台灣人民浴血奮戰決心，務必停止對台的文攻武嚇，「與其共軍擾台，倒不如媽祖繞台」。

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對此，曹興誠今天（24日）在臉書表示，「我們應該對郭董的這個宣示，表示歡迎。一是因為他不再把兩岸局勢緊張歸咎給所謂的『台獨』，二是他對北京當局喊話，讓大家了解，會製造兩岸戰爭的禍首，一定是中共，絕不會是台灣人民。這也意謂他了解，台灣人民不管主張統或獨，跟和平或戰爭都無關。」

曹興誠接著說：「我前此一再強調，兩岸之間沒有所謂『台獨』問題，只有『共獨』問題。海峽兩岸所以會有『一邊一國』，是中共發動武裝叛亂，於1949年自『中華民國』內『獨立』，另建『中華人民共和國』所造成的。中共企圖吞併台灣，與所謂『偉大民族復興』毫無關連，其目的是要把台灣變成不沉的航空母艦，用來和美國爭霸太平洋。這種意圖不僅會給台灣帶來戰爭，也會給中國人製造無窮無盡的苦難。」

最後他說：「我們欣見郭董不再槍口對內，能開始和大家一起團結面對中共的野心和威脅。我盼望所有統派人士也能清醒過來，不要再被落伍的民族主義迷惑而遭到中共利用，為虎作倀、吃裏扒外還自以為是在『光宗耀祖』。讓我們團結在民主自由的周圍，為捍衛人權和尊嚴而戰，讓中共犯台之日，變成其亡黨滅國之時。」

不過郭台銘昨天也稱，處理兩岸問題，唯有透過和平手段，他認為台灣應該與中國當局簽訂「和平協定」的主要理由，無非是「和平是我們的信仰」，唯有和平，民主與自由的意義才得以被彰顯，必須以「自由、民主」為號召，並與北京當局共享這樣的文明成果。

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