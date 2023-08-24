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郭台銘台北廟口開講3藍營里長同台 秦慧珠：侯友宜要加油

秦慧珠說，侯友宜在台北市的民調並不高，和台北市互動也較少，侯辦恐怕要針對這一點，做好補強的規劃。（資料照）

秦慧珠說，侯友宜在台北市的民調並不高，和台北市互動也較少，侯辦恐怕要針對這一點，做好補強的規劃。（資料照）

2023/08/24 18:12

〔記者蔡亞樺／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘動作頻頻，今天（24日）在新北土城先帝廟說，「如果出來選，你們給我相挺好不好」。國民黨台北市議員秦慧珠則說，郭台銘昨天參加完金門活動後，趕到台北松山慈惠堂廟口開講，現場有3名國民黨籍里長，8月21民進黨總統參選人賴清德到大安區火聖廟參拜，勤走地方，國民黨總統參選人侯友宜和台北市的互動相對少，侯辦恐怕要做好補強的規劃。

秦慧珠指出，郭台銘昨天參拜慈惠堂，同時在廟口開講，現場有9位信義區、1位南港區里長出席，信義區9位里長有4位無黨籍，2位雖是國民黨，但未獲國民黨提名，以無黨籍參選里長勝出，國民黨籍有3位。慈惠堂司儀主持參拜典禮時，以「永齡基金會創辦人」稱呼郭台銘，沒特別提到總統選舉，看起來是宮廟參拜和與基層互動的活動。

秦慧珠認為，郭台銘在台北市乃至全國拜廟，然後在廟口開講的模式，應該會持續下去，和個別里長的互動也不會減少。但和外縣市不同的是，台北市檯面上的政治人物和立委參選人，都未出席郭台銘的活動，但很難避免里長和宮廟人士參加。

秦慧珠提到，8月21日賴清德去台北市大安區火聖廟參拜，前議長陳錦祥陪同，也跟賴清德閉門會談，接下來賴清德也會循此模式在台北市走動拜廟，拜訪藍營里長和藍營地方樁腳。郭、賴在台北市走動，侯友宜卻少在台北市出現，相對會造成一些「不重視台北市基層」的騷動。

秦慧珠說，侯友宜在台北市的民調並不高，和台北市互動也較少，侯辦恐怕要針對這一點，做好補強的規劃。北部和中部是國民黨的優勢區，目前國民黨在中部已頻頻失守，南投議長、副議長、彰化議長、苗栗前縣長都表示不挺侯，如果北部再不守住，恐怕情勢更加吃緊。

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