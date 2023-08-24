柯文哲提「金門是和平試驗好地方」 制憲基金會：台灣不是白老鼠

台灣制憲基金會執行長林宜正今日強調，所謂「兩岸和平試驗區」是對台灣人多年來用血淚打拚出來的民主、自由的蔑視。台灣人不是白老鼠，民主自由不容實驗。 （台灣制憲基金會提供）

2023/08/24 14:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民眾黨主席柯文哲昨日受訪宣稱，金門是和平試驗的好地方，政治跟社會制度也是需要做一點實驗。台灣制憲基金會執行長林宜正今日強調，所謂「兩岸和平試驗區」是對台灣人多年來用血淚打拚出來的民主、自由的蔑視。台灣人不是白老鼠，民主自由不容實驗。

林宜正指出，八二三戰役是中國血淋淋對台灣「侵略」的鐵證，所有台灣政治人物要參加所謂「紀念」活動，應是本持著「對抗專制威權中國侵略」的心態緬懷故人，而非如同柯文哲偷換概念，對於讓台海「兵凶戰危」的中國輕輕帶過，但每日攻擊執政黨捍衛台灣的施政作為，僅為了拉抬自身政治身價、製造新聞話題，完全置個人聲量於國家利益之上。

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林宜正質疑，所謂「兩岸和平試驗區」，更是對台灣人多年來用血淚打拚出來的民主自由的蔑視。試問柯文哲主席，「所謂『試驗』是如何試驗？是要金門實施中國極權專制？一半民主、一半專制？實施中國社會信用制度？民主與專制如何能相容？是金門要被派共產黨書記嗎？為何不是中國實驗民主化，而是台灣要走回頭路實驗專制化？中國只要台灣不被它併吞就會被視為『獨』，就要施加武力侵略去除，無論叫「台灣」抑或『中華民國』皆然，柯主席難道認為『大開城門』可以創造『和平』？」

林宜正痛批，柯文哲終日稱自己「科學、理性、務實」，動輒自豪在政策上「創新」，但在「柯市長」任內「口罩販賣機」、「機動派出所」的實驗都被證明是災難。柯文哲連內政都做不好，卻對外交國防指指點點，台灣人不是白老鼠，民主自由也不容實驗。

林宜正強調，台灣與中國不和平的根源在於中國專制極權擴張的野心，而非台灣人的「挑釁」，台灣人為了守護自身得來不易的民主自由、獨立自主在國防、心防上自立自強天經地義，台灣沒有如同蔣介石高喊「反攻大陸」，亦沒有在國際場域打壓、矮化中國，更沒有整天軍機、軍艦繞行恐嚇，因此要真正讓台海「和平」只有中國放下虛幻的大中國民族主義與專制霸權思維，並正視台灣已是民主自由、獨立自主國家的事實，才能為台海創造真正的「和平」。

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