前花蓮市長蔡啟塔保外就醫今晨過世 享壽65歲

前花蓮市長蔡啟塔，24日清晨因病離世，享壽65歲。（資料照）

2023/08/24 13:14

〔記者王錦義／花蓮報導〕前花蓮市長、前花蓮縣議員蔡啟塔，24日清晨因病離世，享壽65歲，消息傳出後，親友及支持者聞訊都感到哀傷不捨，蔡曾擔任過國民黨花蓮縣黨部主委、花蓮市長、縣議員等職位，縱橫花蓮政壇30幾年，是花蓮政治世家蔡家班要角。

蔡啟塔出生於嘉義，曾擔任花蓮市代會主席，2002年到2010年擔任花蓮市第14、15屆市長，市長卸任後轉換跑道當選花蓮縣議員，2014年獲得國民黨提名，挑戰當年無黨籍、競選連任的花蓮縣長傅崐萁，最後以43504票落選，2018年再度當選縣議員，2020年因案解職。

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蔡啟塔在市長任內，整理閒置土地，做成社區小花園，打通死巷，完成花蓮市區鐵道商圈，拆除部份溝上人家、爭取撥用工業區土地2公頃多辦理變更成為花蓮市清潔隊用地，在市區打造55座石雕藝術椅及12座創意公車亭推動公共藝術，整治明義國小後方的生態溪成親水設施等建設。

不過蔡啟塔被控2007年任職市長期間，和前立委林正二涉嫌收取回扣圖利廠商，一、二審共判15年，褫奪公權7年，2020年6月判刑定讞入獄服刑。蔡啟塔曾罹患口腔癌，入獄後健康狀況不佳，半年多前病況惡化，獲保外就醫，身形變得相當消瘦，今天不敵病魔辭世。

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