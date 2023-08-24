吳崢揭「有一種惡老闆叫高虹安」 說明助理費爭議始末

新北市中和區立委參選人吳崢在臉書PO文，說明助理費始末，批高虹安是惡老闆。（記者翁聿煌攝）

2023/08/24 11:38

〔記者翁聿煌／新北報導〕新竹市長高虹安14日遭台北地檢署以貪污罪嫌起訴，檢察官起訴書內容也在日前曝光，新北市中和區立委參選人吳崢今天在臉書PO出2千字長文，揭高虹安「惡老闆」罪狀，並指出台灣民眾黨從黨主席柯文哲開始從上到下力挺，隨著高虹安被起訴，民眾黨形象已遭到重重一擊。

吳崢指出，高虹安因詐領助理費案遭北檢起訴，許多人可能還是不太清楚到底怎麼回事，簡單說，立委的助理分成兩種，「公費助理」和「自費助理」，公費助理，就是國家出錢幫你養助理，協助立委問政、處理選民服務等工作，自費助理，就是立委自己出錢聘的助理，兩者能調動的公家資源相同，差別只在薪水是立委自己出還是國家出。

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公費助理部分，立法院給每個立委辦公室的人事費約42萬5千元，可以聘8至14位助理，另外每個月再提供約8萬5千元的加班費給立委辦公室申報。

這邊有個比較特別的狀況是，理論上立委是立委助理的雇主，但因為過去許多民意代表把應該給助理的薪水中飽私囊，或挪做其他用途，構成「詐領助理費」的狀況，所以立委辦公室的人事費，不會直接由立委分配，而是立法院直接匯到每個助理的戶頭，精確一點講，公費助理是「立法院聘的助理」，然後由立法院調撥給立委使用。

也因為這樣的制度，所以如果立委辦公室的人事費、加班費沒有請到上限，例如說一個月加班費的上限是8萬5千元，但你這個月只報到6萬5千元，那剩下的2萬元就沒有，也不會再回到立委身上。

高虹安這次會被起訴，最主要的原因，是檢方認定高虹安和行政主任講好，先把幾位助理的加班費申請到上限，然後再由主任去通知助理，使用他們的名字超額請領加班費，多出他們實際應得的部分要繳回，供高虹安使用，也就是注入到所謂的「公積金」，這樣的行為，就構成了虛報/浮報助理費，觸犯《貪污治罪條例》。

按照高虹安的說法，她的助理工作非常認真、非常辛苦，不只加班，還加班到時數超過加班費申請上限，真的要算的話還少領薪水了，然後，高虹安回報這麼辛苦、這麼認真的員工的方式，就是叫他把薪水捐出來給辦公室買公物、給高虹安洗頭。

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