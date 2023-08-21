瑞典國會議員再訪台 今年第二團展現友台情誼

「瑞典─台灣國會議員協會」今年2月於瑞典國會召開年度會員大會，8個政黨議員全部到齊，駐瑞典代表谷瑞生（中）獲邀出席。（取自協會主席歐柏莉臉書）

2023/08/21 10:14

〔記者呂伊萱／台北報導〕「台灣-瑞典國會議員協會」（STPA）副主席馬提亞（Mathias Tegnér）等6位瑞典國會議員訪問台灣，將晉見蔡英文總統，拜會國安會秘書長顧立雄、立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮等。外交部表示，這是今年第二個瑞典國會正式訪問團，展現瑞典國會友台情誼，外交部表達誠摯歡迎。

「台瑞國會議員協會」是瑞典國會正式立案的37個友外團體之一，也是瑞典國會最活躍的友外團體之一。外交部說明，馬提亞於8月19日至25日率團訪問台灣，成員包括議員傅賽酋（Joar Forssell）、胡柏立（Johan Hultberg）、艾麗森（Åsa Eriksson）、林伊娃（Eva Lindh）及歐森帆（Stefan Olsson）等共6位跨黨派議員。

請繼續往下閱讀...

外交部指出，訪團在台期間將晉見蔡英文總統，拜會國安會秘書長顧立雄、立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮，並接受外交部政次李淳款宴。訪團也將拜會國發會、數位發展部、衛福部等機關，及參訪我國文經設施。訪團一行將就台瑞雙邊關係、經貿發展及區域情勢等議題，與我國政府官員、民意代表及專家交換意見。

外交部提到，近年台灣與瑞典關係持續深化，去年瑞典國會共提出23個友台質詢及動議、4個口頭質詢，總理克里斯特森（Ulf Kristersson）更在第一次施政報告中，首度關切台海和平穩定，反對中國武力恫嚇威脅。這次訪台的台瑞國會議員協會4月也曾發表聲明，譴責中國武力威脅台灣，強調台海和平穩定重要性。

外交部強調，台灣與瑞典共享民主、自由及法治等普世價值，我國將持續與瑞典等理念相近國家，攜手強化全球民主陣營韌性、支持民主發展並推進多元領域的交流合作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法