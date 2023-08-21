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核四還在燒錢！ 燃料棒貯存每「日」要花38萬

核四燃料棒貯存在GE（奇異）旗下的燃料束原製造廠商GNF廠內管制區，每「日」要38萬元 。（資料照，記者俞肇福攝）

核四燃料棒貯存在GE（奇異）旗下的燃料束原製造廠商GNF廠內管制區，每「日」要38萬元 。（資料照，記者俞肇福攝）

2023/08/21 07:42

〔記者鍾麗華／台北報導〕核四從2014年封存，至今已9年，不過，由於燃料束在美國拆解成燃料棒後，未尋獲買主，將進一步拆解為燃料丸，但招標不順，仍存放GE（奇異）旗下的燃料束原製造廠商GNF廠內管制區，不過，每「日」須支付貯存費約38萬餘元，經估算，從今年4月至9月底就超過7000萬元。

對此，台電表示，拆解燃料束，取出燃料丸主要為了回收鈾燃料轉賣，燃料丸拆解案不會影響核四轉型，只會影響資產減損的金額。而針對燃料丸拆解採購案，採公開招標辦理，去年9月曾上網公告，但因無人投標而流標。目前正積極與潛在有意願之廠商交換意見，如洽談順利，預計今年年底前可再辦理公開招標。

審計部決算報告指出，台電考量核四帳面價值81.58億元的1744束初始核心燃料束，閒置無法移作他用，且屬特製規格，國外電廠無法直接利用，規劃2階段處理作業，第1階段將燃料束運至國外燃料廠商拆成燃料棒，尋求轉售機會；若未尋得買主，則進行第2階段，將燃料棒進一步拆解成燃料丸，回收鈾料，並視市場行情出售。

核四核燃料束於2021年3月完成外運作業，第1階段處置得標廠商GNF於當年10月將1744燃料束拆解為燃料棒16萬448根，並存放GNF廠內管制區，台電評估燃料棒直接轉賣可能性低，於2022年9月辦理燃料棒拆解為燃料丸及回收核物料技術服務採購案，採購金額為23.58億元。不過，因無廠商投標而流標。

台電與GNF簽訂第1階段處理合約規定，燃料棒貯存期限至2022年底止，經該公司與GNF協商同意免費延長貯存期限至2023年3月底，台電考量燃料棒設計涉及GNF智慧財產權，於第2階段招標作業完成前仍需廠商提供貯存服務，向 GNF辦理燃料棒6個月貯存服務限制性招標議價，並採以「日」計費、實作實算方式辦理。

2023年3月決標結果，每日費率於4月1日至6月30日間為1萬2500美元、7月1日至9月30日間為1萬2625美元，該公司每日須支付貯存費約38萬餘元，若遲未完成第2階段招標作業，經估算至9月底將支付貯存費229萬餘美元，以現在美元匯率計算，超過新台幣7000萬元。

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