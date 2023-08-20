翁達瑞：高虹安心態比極權時代「老賊」還嚴重

旅美台灣學者翁達瑞教授，今天應台僑團體之邀在東京對發表演講。（記者林翠儀攝）

2023/08/20 22:14

〔駐日特派員林翠儀／東京20日報導〕因揭發高虹安博士論文疑有抄襲而遭到反撲抹黑的旅美台灣學者翁達瑞教授，今天應台僑團體之邀在東京對發表演講。他表示，30多歲的高虹安在台灣民主開放的社會長大，但她的心態和行為，比極權時期的「老賊」還嚴重，令他感到很悲哀，也覺得台灣的教育可能出現了結構性的問題，這需要大家去面對。

翁達瑞在會後接受訪問時表示，去年揭發高虹安論文抄襲後，高虹安非但不認錯還反告他毀謗，最後檢察官的偵察，還他清白，也確認高的論文至少有18處抄襲。這次高虹安再被檢方以貪污起訴，她又在複製相同的方式，不道歉也不下台，反過頭來攻擊檢調和司法，這樣是非不分，台灣的選民看在眼裡，他希望台灣民眾明辨是非，並能看到邪不勝正的結果。

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在日台僑團體「日本台灣醫師連合」和「全日本台灣連合會」，今天在東京舉辦台灣主權紀念演講會，邀請翁達瑞以「地緣與價值：美中對抗的台日選擇」為題發表演說。

由於高虹安近日被檢方起訴的貪污案已經紅到日本，去年揭發高虹安論文抄襲的翁達瑞也被台僑視為英雄，很多人慕名而來，今天的演講會吸引上百人參加。翁達瑞在講說中也說明他為何要揭發高虹安論文抄襲，以及去年意外成為網紅的遭遇。

會場有一位女性台僑長者發言表示，雖然她連小學都沒讀畢業，但高虹安的行徑讓她看到「實在凍未條」，希望翁達瑞加油，一定要守護台灣，不能被高虹安和背後300名律師打敗。引來會場一陣熱烈掌聲。

翁達瑞為旅居北美的商業管理學者，曾在加拿大的西安大略大學和美國多所大學，現在定居於美國，本名為「陳時奮」，平時以「翁達瑞」為筆名發表評論文章，目前臉書粉專有6萬多人跟隨。

他表示，筆名「翁達瑞」是來自安大略的諧音，原本只是因為在學界有很多政治立場不同朋友，不想以真名發表評論，避免朋友見面尷尬。

去年以他聽到高虹安大唱「塔綠班」的歪歌，所以決定研究一下這個人，結果就查到她的論文有嚴重抄襲，並在臉書發文評論。由於臉書的聲量暴增，開始有藍營的人以「網軍」、「1450」、「塔綠班」、「御用學者」或是「側翼」的名稱來抹黑攻擊「翁達瑞」。

高虹安和柯志恩等人在去年8月對翁達瑞提告，當時他正在台灣度暑假，於是決定主動去檢方報到，公開「翁達瑞」的真實身分，讓假戲真做，不要讓那些人吃他豆腐。翁達瑞表示，他們不相信翁達瑞是一名教授，因為「壞人不相信世界有好人」。

他表示，去年揭發高虹安論文抄襲後，高虹安非但不認錯還反告他毀謗，最後檢察官的偵察，還他清白，也確認高的論文至少有18處抄襲，這次高虹安再被檢方以貪污起訴，她又在複製相同的方式，不道歉也不下台，反過頭來攻擊檢調和司法，他希望台灣民眾明辨是非，並能看到邪不勝正的結果。

翁達瑞還指出，高虹安的論文在去年12月就被辛辛那提大學下架，但那時連結還在，只是不提供外界下載論文，最近他去追查學校圖書館，以及收錄她論文的商業資料庫，發現她論文的連結整個消失，這是永久下架。翁達瑞指出，美國的大學下架學生的論文，甚至是永久下架，是一件大事，要負法律的責任，所以高虹安的學位，究竟會有怎樣的演變，我們不得而知只能靜觀其變。

女性台僑在提問時間表示，高虹安的行徑讓她看到「實在凍未條」，希望翁達瑞加油，不能被高虹安和背後300名律師打敗。（記者林翠儀攝）

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