郭昭巖喊「中正萬華要掛了」籲快提名 黃呂錦茹：黨部也有苦衷

台北市黨部主委黃呂錦茹。（資料照）

2023/08/20 16:32

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市第五選區（中正、萬華）國民黨立委參選人遲未定案，昨傳出選區議員郭昭巖在黨籍議員的群組中稱「國民黨在中正萬華要掛了」。郭今表示原本是想向黨部反映民意與基層心聲，卻不小心傳到黨籍議員群組，希望黨部加緊提名作業。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，人選未出來市黨部也有苦衷，現在人選交由中央黨部決定。

郭昭巖昨晚因錯框，在同黨市議員群組誤傳「國民黨在萬華中正要掛了」、「大家罵死黨部」、「你們視而不見」等訊息，雖然訊息不久後收回，但已引起各界討論。郭今天解釋，有太多基層民眾既急又氣憤，認為國民黨再不提名人，支持者可能因為討厭民進黨轉向其他參選人。郭表示很憂心，因為國民黨輸在起跑點，若再不讓黨部知道地方憂慮，未來不見得能拉回支持者。

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對於外界認為國民黨在中正萬華不提名人選，被當成藍白合談判籌碼，郭認為不至於禮讓，國民黨市黨部主委也曾說不可能，只是黨部考量多，建議要聽取在地民意，太多無謂考量會影響選情。

同樣參與中正萬華立委初選的應曉薇則說，對提名不會有任何焦慮心態，她強調自己已經準備好了，若國民黨提名她一定會贏。

黃呂錦茹表示，中正、萬華人選未出來市黨部也有苦衷，國民黨原本安排在7月2日舉辦台北市立委參選人造勢活動，所有人選理應在6月就完成提名，但當時礙於初選民調有問題才未提名，最後造勢活動也照辦。黃呂表示，現在人選將由中央黨部決定，她希望盡快決定。

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